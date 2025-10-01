Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Опубликован первый снимок зонда «Тяньвэнь-2» в глубоком космосе
Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) опубликовали изображение зонда «Тяньвэнь-2», сделанное при помощи роботизированной руки. На фото можно рассмотреть сам космический аппарат и возвращаемую капсулу, предназначенную для доставки образцов с околоземного астероида 469219 Камоалева.
На данный момент «Тяньвэнь-2» находится в космосе уже 125 дней и располагается на расстоянии около 45 миллионов километров от своей цели.
Напомним, что основной задачей миссии зонда «Тяньвэнь-2» станут сбор и доставка на Землю образцов грунта околоземного астероида (469219) Камоалева. Этого удастся достичь примерно к концу 2027 года.
Астероид Камоалева достигает 40-100 метров в диаметре. Он привлек внимание астрономов тем, что по составу не похож на типичные околоземные астероиды, а напоминает образцы лунных пород. То есть это скорее фрагмент Луны, выброшенный в космос в результате столкновения.
Согласно плану миссии, космический аппарат «Тяньвэнь-2» достигнет астероида, изучит его, а затем попытается закрепиться на поверхности и взять пробу грунта. Потом зонд выполнит маневр, который выведет его на траекторию, необходимую для сброса капсулы с образцами на нашу планету.
На этом миссия «Тяньвэнь-2» не завершится. Аппарат направится в Главный пояс астероидов, к 300-метровому небесному телу, известному под обозначением 311P/PanSTARRS и имеющему кометоподобный хвост. «Тяньвэнь-2» должен достичь и изучить 311P/PANSTARRS в середине следующего десятилетия.
