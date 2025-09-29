  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
29 сентября, 09:49
Рейтинг: +1059
Посты: 2387

BlackSea Technologies показала безэкипажный катер для ВМС США

В рамках инициативы ВМС США по созданию средних и крупных беспилотных надводных кораблей (USV) компания BlackSea Technologies представила новый тип ударного беспилотного катера с модульными возможностями.

# беспилотники
# оружие
# США
# технологии
Безэкипажный катер MASC / © BlackSea Technologies
Безэкипажный катер MASC / © BlackSea Technologies

Безэкипажный катер, получивший название Modular Attack Surface Craft (MASC), сможет брать на борт до 30 тонн полезной нагрузки — вдвое больше, чем аналогичные аппараты. Он получит силовую установку мощностью 198 киловатт, которая согласно данным компании, обеспечит дальность хода до 5500 километров на скорости 18 километров в час.

Безэкипажный катер MASC / © BlackSea Technologies
Безэкипажный катер MASC / © BlackSea Technologies

MASC создан для выполнения различных задач, среди которых противолодочная оборона, борьба с надводными силами, радиоэлектронная борьба и разведка, перевозка грузов, мониторинг инфраструктуры и установка мин.

BlackSea планирует выпускать по одному катеру в день на своей производственной линии в Балтиморе. Первая полностью интегрированная опытная версия MASC будет готова в течение шести месяцев.

