Самый высокий мост в мире откроют на юго-западе Китая

Мост через Большой каньон Хуацзян, который уже признан самым высоким мостом в мире, откроют для движения в ближайшее воскресенье, 28 сентября 2025 года.

Мост через Большой каньон Хуацзян / © VCG

Новый мост расположен на скоростной трассе Лючжи–Аньлонг в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его общая длина составляет 2 890 метров, при этом главный пролет достигает 1 420 метров, а высота над горным ущельем — 625 метров. Благодаря рекордной длине пролетов и внушительной высоте мост стал самым длинным и высоким мостом в горной местности на планете.

Мост через Большой каньон Хуацзян / © VCG

Основная несущая стальная конструкция моста включает 93 сегмента общим весом около 22 000 тонн, что примерно равно весу двух Эйфелевых башен.

Мост через Большой каньон Хуацзян / © VCG

Строительство моста началось в начале 2022 года, за несколько лет работы инженеры смогли преодолеть естественное препятствие — Большой каньон Хуацзян. То, что раньше считалось непреодолимой пропастью, теперь станет важнейшей транспортной артерией. После открытия моста время преодоления каньона сократится с двух часов до всего двух минут, существенно улучшив транспортную связь в регионе.

Мост через Большой каньон Хуацзян / © VCG

Примечательно, что новый мост создавался не только как выдающееся инженерное сооружение, но и как впечатляющая туристическая достопримечательность. Для гостей предусмотрены многочисленные развлечения: пешеходные тропы, бейсджампинг, смотровые залы.

Мост через Большой каньон Хуацзян / © VCG