DARPA сделала ставку на технологию разведывательных микророботов
Американское издание The National Interest представило обзор современных микророботов, разрабатываемых Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США.
Наиболее проработанной программой на сегодня считается RoboBee, созданный в гарвардском институте Висса. Проект стартовал еще в 2009 году на грант Национального научного фонда США в размере 9,3 миллиона долларов. RoboBee — это автономный летающий микродрон размером с насекомое, способный быстро взлетать, садиться на различные поверхности и летать в составе «роя», избегая столкновений.
Устройство использует ультратонкие крылья, совершающие около 120 взмахов в секунду, что обеспечивает вертикальный взлет и зависание в воздухе. DARPA проявляет большой интерес к этому проекту и финансирует исследования в данной области, которые позволят быстро адаптировать технологию для полевых условий.
В будущем такие микродроны могут нести миниатюрные камеры и микрофоны, однако разместить подобное оборудование на столь малом устройстве — крайне сложная задача.
Другие разработки, например «киборг-насекомые», пока остаются на ранней стадии. Ученые уже продемонстрировали возможность удаленного управления различными видами — от жуков до обычных тараканов. DARPA финансирует исследования в этой сфере еще с 2006 года, хотя практическое применение остается под вопросом. Тем не менее разработчики экспериментируют с алгоритмами роевого поведения, адаптируя их под гибриды «насекомое–машина».
Еще одно направление интересов DARPA — подводные микророботы. Здесь речь идет не столько о мобильности, сколько о скрытном мониторинге уязвимой инфраструктуры на морском дне. В этом же ряду упоминается мягкотелый автономный дрон-медуза, который может бесшумно скользить в прибрежных водах. Правда, насколько это реализуемо, пока неясно: в природе медузы плывут не туда, куда хотят, а туда, куда несут течения.
Еще один проект DARPA — Dynamic Autonomous Sprawled Hexapod (DASH), разработанный в лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Согласно публикации 2009 года, DASH представляет собой автономный шестиногий робот длиной 10 сантиметров и массой всего 16 граммов. Он приводится в движение одним двигателем, способен преодолевать препятствия и выдерживать серьезные удары, включая падения. По данным The National Interest, в отличие от RoboBee, проект DASH ориентирован на прочность и живучесть, а не на маневренность.
С учетом большого количества подобных «насекомообразных» проектов и внушительных научных грантов, можно с высокой долей уверенности сказать: рано или поздно некоторые из этих устройств покинут лаборатории и окажутся в распоряжении спецслужб. Если, конечно, этого уже не произошло.
