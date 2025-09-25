Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

DARPA сделала ставку на технологию разведывательных микророботов

RoboBee / © Harvard Microrobotics Laboratory

Наиболее проработанной программой на сегодня считается RoboBee, созданный в гарвардском институте Висса. Проект стартовал еще в 2009 году на грант Национального научного фонда США в размере 9,3 миллиона долларов. RoboBee — это автономный летающий микродрон размером с насекомое, способный быстро взлетать, садиться на различные поверхности и летать в составе «роя», избегая столкновений.

Устройство использует ультратонкие крылья, совершающие около 120 взмахов в секунду, что обеспечивает вертикальный взлет и зависание в воздухе. DARPA проявляет большой интерес к этому проекту и финансирует исследования в данной области, которые позволят быстро адаптировать технологию для полевых условий.

В будущем такие микродроны могут нести миниатюрные камеры и микрофоны, однако разместить подобное оборудование на столь малом устройстве — крайне сложная задача.

Другие разработки, например «киборг-насекомые», пока остаются на ранней стадии. Ученые уже продемонстрировали возможность удаленного управления различными видами — от жуков до обычных тараканов. DARPA финансирует исследования в этой сфере еще с 2006 года, хотя практическое применение остается под вопросом. Тем не менее разработчики экспериментируют с алгоритмами роевого поведения, адаптируя их под гибриды «насекомое–машина».

Еще одно направление интересов DARPA — подводные микророботы. Здесь речь идет не столько о мобильности, сколько о скрытном мониторинге уязвимой инфраструктуры на морском дне. В этом же ряду упоминается мягкотелый автономный дрон-медуза, который может бесшумно скользить в прибрежных водах. Правда, насколько это реализуемо, пока неясно: в природе медузы плывут не туда, куда хотят, а туда, куда несут течения.

Еще один проект DARPA — Dynamic Autonomous Sprawled Hexapod (DASH), разработанный в лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Согласно публикации 2009 года, DASH представляет собой автономный шестиногий робот длиной 10 сантиметров и массой всего 16 граммов. Он приводится в движение одним двигателем, способен преодолевать препятствия и выдерживать серьезные удары, включая падения. По данным The National Interest, в отличие от RoboBee, проект DASH ориентирован на прочность и живучесть, а не на маневренность.

С учетом большого количества подобных «насекомообразных» проектов и внушительных научных грантов, можно с высокой долей уверенности сказать: рано или поздно некоторые из этих устройств покинут лаборатории и окажутся в распоряжении спецслужб. Если, конечно, этого уже не произошло.