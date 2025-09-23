Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американские эксперты обеспокоились освоением Китаем технологии многоразовых ракет

Американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что Китай может вскоре достичь способности к многоразовым запускам ракет, сопоставимой с успехами SpaceX. Компания Илона Маска недавно отметила 500-ю посадку первой ступени Falcon 9, значительно увеличивая частоту запусков и укрепляя лидерство США в области повторного использования ракет.

«Прыжковые» испытания прототипа китайской многоразовой ракеты Nebula 1 / © Deep Blue Aerospace

В 2023 году Китай использовал 14 типов ракет на 56 орбитальных миссиях, при этом ни одна из них не совершила больше 11 запусков. В США восемь типов ракет суммарно совершили 142 запуска, из которых 120 — с использованием Falcon 9 компании SpaceX. Без многоразовых ракет Китаю приходится содержать больше ракетных компаний, чтобы поддерживать уровень запусков всего лишь на одну треть или половину от американского.

Официальные лица США также следят за действиями Китая в космосе: дозаправкой спутников на геосинхронной орбите, запуском мегаспутниковых группировок и спутников-разведчиков. Эксперты считают, что эти технологии дают Китаю альтернативный способ «повторного использования» в космосе до появления собственных многоразовых ракет.

«Они быстро продвигаются, и это вызывает тревогу, — отметил бригадный генерал Брайан Сидари. — Их достижения в повторном использовании и мегаспутниковых системах могут изменить расстановку сил в космосе».