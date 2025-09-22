Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Lockheed Martin опубликовала первое изображение ударного малозаметного беспилотника Vectis

Vectis / © Lockheed Martin

Новый беспилотный летательный аппарат, чей первый полет ожидается через два года, будет способен выполнять различные задачи: участвовать в воздушном бою, наносить удары по наземным целям и вести разведку.

Опубликованный рендер демонстрирует дрон без хвостового оперения с воздухозаборником сверху фюзеляжа. У носовой части заметна характерная «скула» и уплощенная форма, на корпусе видны встроенные антенны и сенсорные модули — все это говорит о приоритете малозаметности. В проморолике также показан изогнутый канал за воздухозаборником и экранирование сопла, снижающие радиолокационные и тепловые сигнатуры.

© Lockheed Martin

Интересно, что конфигурация Vectis отчасти напоминает концепт малозаметного заправщика, который Skunk Works показала публике в прошлом году.

Главная особенность проекта — ставка на выживаемость и многоразовое использование. В то время как одноразовые дроны остаются расходным материалом, американцы разрабатывают полноценного боевого напарника, способного действовать бок о бок с истребителями F-22 и F-35 в составе единого боевого порядка.