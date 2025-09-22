Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Lockheed Martin опубликовала первое изображение ударного малозаметного беспилотника Vectis
Подразделение по перспективным разработкам Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin рассекретило изображение будущего ударного малозаметного беспилотника Vectis.
Новый беспилотный летательный аппарат, чей первый полет ожидается через два года, будет способен выполнять различные задачи: участвовать в воздушном бою, наносить удары по наземным целям и вести разведку.
Опубликованный рендер демонстрирует дрон без хвостового оперения с воздухозаборником сверху фюзеляжа. У носовой части заметна характерная «скула» и уплощенная форма, на корпусе видны встроенные антенны и сенсорные модули — все это говорит о приоритете малозаметности. В проморолике также показан изогнутый канал за воздухозаборником и экранирование сопла, снижающие радиолокационные и тепловые сигнатуры.
Интересно, что конфигурация Vectis отчасти напоминает концепт малозаметного заправщика, который Skunk Works показала публике в прошлом году.
Главная особенность проекта — ставка на выживаемость и многоразовое использование. В то время как одноразовые дроны остаются расходным материалом, американцы разрабатывают полноценного боевого напарника, способного действовать бок о бок с истребителями F-22 и F-35 в составе единого боевого порядка.
