Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
19 сентября, 10:41
Рейтинг: +1059
Посты: 2377

Необычный «самолет судного дня» запечатлели в небе над Техасом

Фотографы в Форт-Уэрте, штат Техас, стали свидетелями необычного зрелища: один из четырех самолетов ВВС США E-4B Nightwatch выполнял полет полностью без покраски, при этом значительная часть обшивки была покрыта зеленым антикоррозийным составом на основе хромата цинка.

# авиация
# самолёты
# США
# фотографии
«Самолет судного дня» без привычной бело-голубой окраски / © Tori Mae Fontana
«Самолет судного дня» без привычной бело-голубой окраски / © Tori Mae Fontana

Самолеты E-4B Nightwatch, созданные на базе Boeing 747-200, получили название «самолеты судного дня», так как служат воздушными командными пунктами для президента и высшего военного руководства США, позволяя им выполнять свои функции, включая руководство нанесением ядерных ударов, даже в условиях ядерной войны.

«Самолет судного дня» без привычной бело-голубой окраски / © Tori Mae Fontana
«Самолет судного дня» без привычной бело-голубой окраски / © Tori Mae Fontana

Компания Boeing, как и другие производители, применяет зеленые покрытия на основе хромата цинка для защиты обшивки самолетов перед их окраской. В стандартной схеме окраски Nightwatch (также известных как National Airborne Operations Center — NAOC) преобладает белый цвет с синей линией вдоль фюзеляжа и синим участком от носа до кабины. Даже без привычной ливреи E-4B Nightwatch легко узнать по крупному радиопрозрачному обтекателю спутниковой связи в носовой части фюзеляжа, а также по характерным антеннам на «спине» и в других местах корпуса. На носу также расположено устройство для дозаправки в воздухе.

«Самолет судного дня» без привычной бело-голубой окраски / © Tori Mae Fontana
«Самолет судного дня» без привычной бело-голубой окраски / © Tori Mae Fontana

Как отметили журналисты издания The War Zone, сегодня эксплуатация модернизированных E-4B Nightwatch становится все более проблематичной, главным образом из-за возраста самих Boeing 747-200, из которых они были переоборудованы. Три самолета начинали службу в ВВС США еще в 1970-х годах, затем были доработаны до стандарта NAOC в 1980-х и позднее получили «подкрепление» в виде четвертого борта. Последний 747-200 сошел с конвейера Boeing в 1987 году, и сегодня такие машины почти не встречаются в эксплуатации.

Сейчас ВВС США готовятся к замене устаревающего парка E-4B на новые E-4C Survivable Airborne Operations Center (SAOC).

