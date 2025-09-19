Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Необычный «самолет судного дня» запечатлели в небе над Техасом
Фотографы в Форт-Уэрте, штат Техас, стали свидетелями необычного зрелища: один из четырех самолетов ВВС США E-4B Nightwatch выполнял полет полностью без покраски, при этом значительная часть обшивки была покрыта зеленым антикоррозийным составом на основе хромата цинка.
Самолеты E-4B Nightwatch, созданные на базе Boeing 747-200, получили название «самолеты судного дня», так как служат воздушными командными пунктами для президента и высшего военного руководства США, позволяя им выполнять свои функции, включая руководство нанесением ядерных ударов, даже в условиях ядерной войны.
Компания Boeing, как и другие производители, применяет зеленые покрытия на основе хромата цинка для защиты обшивки самолетов перед их окраской. В стандартной схеме окраски Nightwatch (также известных как National Airborne Operations Center — NAOC) преобладает белый цвет с синей линией вдоль фюзеляжа и синим участком от носа до кабины. Даже без привычной ливреи E-4B Nightwatch легко узнать по крупному радиопрозрачному обтекателю спутниковой связи в носовой части фюзеляжа, а также по характерным антеннам на «спине» и в других местах корпуса. На носу также расположено устройство для дозаправки в воздухе.
Как отметили журналисты издания The War Zone, сегодня эксплуатация модернизированных E-4B Nightwatch становится все более проблематичной, главным образом из-за возраста самих Boeing 747-200, из которых они были переоборудованы. Три самолета начинали службу в ВВС США еще в 1970-х годах, затем были доработаны до стандарта NAOC в 1980-х и позднее получили «подкрепление» в виде четвертого борта. Последний 747-200 сошел с конвейера Boeing в 1987 году, и сегодня такие машины почти не встречаются в эксплуатации.
Сейчас ВВС США готовятся к замене устаревающего парка E-4B на новые E-4C Survivable Airborne Operations Center (SAOC).
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
Мумификация возникла задолго до погребальных практик народа Чинчорро и Древнего Египта: изучив останки тел, обнаруженных на территории Юго-Восточной Азии, археологи выяснили, что более 10 тысяч лет назад покойников буквально «вялили» с помощью огня, превращая в древнейшие мумии в истории человечества.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
