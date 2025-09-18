Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
SpaceX доставила последний Starship V2 на площадку для испытаний
Инженеры космической компании Илона Маска доставили новейший экземпляр Starship на стартовый стол для проведения тестов перед предстоящим запуском. О событии SpaceX сообщила в соцсети X, сопроводив публикацию тремя фотографиями второй ступени транспортной системы.
На одном из снимков 52-метровый аппарат под названием Ship движется по дороге «Звездной базы» в Южном Техасе в ночное время. На других двух — он уже на площадке, зафиксированный манипуляторами стартовой башни. Следующие шаги, вероятно, включают проверку герметичности и статические огневые испытания двигателей — чтобы убедиться, что аппарат готов к полету. Аналогичные процедуры предстоят и для первой ступени Starship — многоразовой ракеты из нержавеющей стали Super Heavy.
Предстоящий запуск станет 11-м испытательным полетом Starship. Он может состояться уже в октябре 2025 года.
Предыдущая миссия, десятый испытательный полет, стартовавший 27 августа, завершился полным успехом, по данным SpaceX: и Super Heavy, и Starship достигли заданных точек приводнения (ускоритель — в Мексиканском заливе, корабль — в Индийском океане), а верхняя ступень впервые развернула восемь макетов спутников Starlink V3.
Для компании это стало важным возвращением к успеху после трех неудачных запусков подряд. Основатель и глава SpaceX Илон Маск сообщил, что 11-й испытательный полет станет последней миссией Starship V2. Далее компания перейдет к испытаниям третьей версии Starship, которая будет достигать 124,4 метра в высоту — на три метра выше нынешней.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
Когда органы чувств не получают достаточного количества информации о том или ином объекте, мозг «достраивает» его образ с опорой на предыдущий опыт. Как именно это происходит, разобрались ученые из США.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Беспрецедентно быстрое и невероятно широкое: каким будет российское импортозамещение и кто от него выиграет?
Имитация человека: как нейросети смогут нас убедить
«Новая физика, конечно, должна быть». Как наши физики «ловят» космические частицы с энергией, которую невозможно получить даже на Большом адронном коллайдере
Что такое «поколения истребителей» и можно ли считать Су-57 пятым
Будущее пассажирских самолетов
Сверхчеловеческие подвиги обычных людей
Как далеко сможет зайти ИИ? Интервью с Александром Пановым
Повторный Covid-19: возможно, он злее первого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии