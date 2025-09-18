Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX доставила последний Starship V2 на площадку для испытаний

Инженеры космической компании Илона Маска доставили новейший экземпляр Starship на стартовый стол для проведения тестов перед предстоящим запуском. О событии SpaceX сообщила в соцсети X, сопроводив публикацию тремя фотографиями второй ступени транспортной системы.

SpaceX доставила новый Starship на стартовую площадку для испытаний / © SpaceX

На одном из снимков 52-метровый аппарат под названием Ship движется по дороге «Звездной базы» в Южном Техасе в ночное время. На других двух — он уже на площадке, зафиксированный манипуляторами стартовой башни. Следующие шаги, вероятно, включают проверку герметичности и статические огневые испытания двигателей — чтобы убедиться, что аппарат готов к полету. Аналогичные процедуры предстоят и для первой ступени Starship — многоразовой ракеты из нержавеющей стали Super Heavy.

Ship движется по дороге «Звездной базы» / © SpaceX

Предстоящий запуск станет 11-м испытательным полетом Starship. Он может состояться уже в октябре 2025 года.

SpaceX доставила новый Starship на стартовую площадку для испытаний / © SpaceX

Предыдущая миссия, десятый испытательный полет, стартовавший 27 августа, завершился полным успехом, по данным SpaceX: и Super Heavy, и Starship достигли заданных точек приводнения (ускоритель — в Мексиканском заливе, корабль — в Индийском океане), а верхняя ступень впервые развернула восемь макетов спутников Starlink V3.

Для компании это стало важным возвращением к успеху после трех неудачных запусков подряд. Основатель и глава SpaceX Илон Маск сообщил, что 11-й испытательный полет станет последней миссией Starship V2. Далее компания перейдет к испытаниям третьей версии Starship, которая будет достигать 124,4 метра в высоту — на три метра выше нынешней.