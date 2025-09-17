  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
17 сентября, 07:18
Рейтинг: +268
Посты: 815

Китайская авиакомпания запустит самый длинный прямой рейс в мире

В декабре этого года китайская авиакомпания China Eastern Airlines откроет новый маршрут между Шанхаем и Буэнос-Айресом, который станет самым длинным прямым рейсом в мире.

# авиация
# Китай
# рекорды
Boeing 777-300ER китайской авиакомпании China Eastern Airlines / © Robert Smith / Getty Images
Boeing 777-300ER китайской авиакомпании China Eastern Airlines / © Robert Smith / Getty Images

Протяженность маршрута составит 19 631 километр, а время полета в одну сторону превысит сутки: около 25 часов 30 минут из Шанхая и почти 29 часов обратно, что объясняется встречными ветрами.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER с технической остановкой в Окленде, при этом пассажирам не придется покидать транзитную зону и менять рейс. Стоимость билетов впечатляет: от 1 718 долларов (около 143 тысяч рублей по текущему курсу) в эконом-классе и от 6 435 долларов (535 тысяч рублей по текущему курсу) в бизнес-классе. Рейс будет выполняться дважды в неделю: вылеты из Шанхая — по понедельникам и четвергам, из Буэнос-Айреса — по вторникам и пятницам.

Для сравнения, нынешний рекорд по беспосадочным перелетам принадлежит Singapore Airlines на маршруте Сингапур — Нью-Йорк. Расстояние составляет 17 662 километра, а время полета почти 19 часов на специально доработанном Airbus A350-900ULR, где салон рассчитан только на бизнес- и премиум-эконом-классы. Среди рейсов с эконом-классом рекорд держит Air China: Пекин — Сан-Паулу с промежуточной посадкой в Мадриде 17 583 километра.

Новый маршрут China Eastern Airlines не только установит рекорд по продолжительности, но и подчеркнет растущее значение транспортного и дипломатического сотрудничества Китая с Южной Америкой. Эксперты отметили, что спрос на столь длительный перелет, скорее всего, останется умеренным, однако рейс уже рассматривается как важная часть стратегии укрепления связей между регионами.

Сергей Механик
Сергей Механик
2 минуты назад
Ну, это не совсем прямой, если с технической остановкой. ☝️🤨
  1. Исчезновение динозавров определило различия в геологии палеогенового и мелового периодов

    16 сентября, 13:58

  2. Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

    16 сентября, 13:21

  3. Названия рек и озер в Новгородско-Псковских землях связали с дославянской эпохой

    16 сентября, 12:39

  4. Виртуальный велосипед помог реальным пациентам в реабилитации после инсульта

    16 сентября, 12:27
Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Сергей Механик
2 минуты назад
Ну, это не совсем прямой, если с технической остановкой. ☝️🤨

Китайская авиакомпания запустит самый длинный прямой рейс в мире

