Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 сентября, 20:48
Рейтинг: +56
Посты: 119

Карта: сравнение территории Индии с другими странами с таким же количеством населения

Карта наглядно показывает, на какой территории проживает примерно такое же количество людей, как в Индии, Бангладеше и Пакистане. В совокупности в этих трех странах проживает более 1,89 миллиарда человек.

Инфографика: в Индии, Бангладеше и Пакистане проживает более 20% населения мира / © Reddit
Инфографика: в Индии, Бангладеше и Пакистане проживает более 20% населения мира / © Reddit

Индия в 2023 году заняла первое место по численности населения, обогнав Китай. В Индии проживает более 1,46 миллиарда человек — это примерно 17-18% от населения Земли. При этом на долю страны приходится лишь 2,4% мировой площади.

Хотя численность населения Индии продолжает расти, коэффициент рождаемости там ниже уровня воспроизводства — примерно 1,9 ребенка на одну женщину. В середине ХХ века в Индии у одной женщины рождалось в среднем 6 детей, а в начале XXI века этот показатель составлял более 3 детей на одну женщину.

В Пакистане проживает около 255 миллионов человек — это 5 место в рейтинге стран по численности населения. Плотность населения страны — около 330 человек на квадратный километр.

Пакистан — страна с высоким уровнем рождаемости. Одна женщина в среднем рожает 3,5 ребенка, хотя по сравнению с 2000 годом этот показатель упал с 5,3 ребенка на одну женщину.

Население Бангладеша — более 175 миллионов человек. В общемировом рейтинге это 8 место. Бангладеш — одна из самых густонаселенных стран мира. На одном квадратном километре там в среднем проживает около 1350 человек.

Коэффициент рождаемости в Бангладеше находится на уровне воспроизводства — примерно 2,1 ребенка на одну женщину, хотя с 2000-х годов рождаемость постепенно снижается. Тогда одна женщина в среднем рожала более трех детей.

В совокупности три страны занимают менее 3% суши Земли, хотя проживает там почти четверть всего населения планеты (~23%). В общей сложности в этих странах живет больше людей, чем в большинстве стран Европы, Северной и Южной Америках, Австралии и Новозеландии, а также некоторых странах Азии и Африки. 

