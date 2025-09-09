Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: уровень бедности в разных странах Европы

Карта: уровень бедности в разных странах Европы / © Visualcapitalist

Карта, представленная выше, иллюстрирует процент населения той или иной страны в Европе, находящегося под угрозой бедности по состоянию на конец прошлого года, по данным Евростата.

Находящимися под угрозой бедности в ЕС принято считать тех, чей доход составляет менее 60 процентов от среднего показателя в стране проживания. При этом учитываются также все социальные выплаты.

Рейтинг возглавляют Болгария (30,3%), Турция (30,4%) и Румыния (27,9%), при этом примерно каждый третий житель этих стран сталкивается с экономическими трудностями. Греция (26,9%) и Испания (25,8%) также выделяются: здесь уровень безработицы вырос после кризиса суверенного долга 2008–2014 годов и до сих пор не восстановился полностью. Постоянная безработица среди молодежи мешает новым поколениям накапливать богатство.

В Балтийском регионе лидируют Литва (25,8%) и Латвия (24,3%), что свидетельствует о сохраняющемся разрыве между городом и деревней. Люди, работающие в сельской местности, зарабатывают примерно на 20% меньше, чем в городах.

Самый низкий процент бедности наблюдается в Северной и Центральной Европе. Самая низкая доля зафиксирована в Чехии — 11,3%, за ней следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). В этих странах более высокая средняя заработная плата сочетается с обширными программами социального обеспечения, которые смягчают резкие колебания доходов.

Скандинавские страны располагаются вблизи среднего показателя по ЕС: Финляндия (16,8%), Швеция (17,5%) и Дания (18,0%). Уровень Германии (21,1%) немного выше среднего по ЕС (21,0%), что отражает различия между промышленными юго-западными регионами и восточными землями с низким уровнем дохода.