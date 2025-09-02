  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 сентября, 22:11
Рейтинг: +32
Посты: 66

Полное лунное затмение произойдет 7 сентября

Жители России 7 сентября смогут наблюдать полное лунное затмение. Луна окрасится в красный цвет и пробудет в земной тени 1 час 22 минуты.

Сообщество
# астрономия
# Луна
# лунное затмение
Лунное затмение 27 июня 2018 года / © Ariel Schalit / AP
Лунное затмение 27 июня 2018 года / © Ariel Schalit / AP

Как сообщает Московский планетарий, затмение можно будет увидеть в том числе из Антарктиды, Азии, Африки, Океании и Европы. Луна во время затмения окажется в созвездии Водолея и пересечет южную часть земной тени. Это полное центральное затмение, во время которого сильнее всего потемнеет северная часть лунного диска, проходящая через центр земной тени.

Частное лунное затмение можно будет наблюдать с 19:26 по московскому времени. Полная теневая фаза затмения начнется в 20:31 и продлится до 21:53. 

Частное затмение будет длиться 3 часа 30 минут, а с учетом полутеневых фаз — 5 часов 27 минут. Наблюдать за Луной можно будет невооруженным глазом.

Ход лунного затмения 7 сентября 2025 года / © Московский планетарий
Ход лунного затмения 7 сентября 2025 года / © Московский планетарий

Сентябрь — также отличный месяц для наблюдения за Сатурном. 21 сентября наступает противостояние планеты с Солнцем. Именно в этот день Сатурн будет сиять наиболее ярко. В телескоп можно будет увидеть тонкую полоску колец Сатурна. В этом году кольца почти не видны из-за прохождения Земли вблизи их плоскости в марте и ноябре.

23 сентября в 15:45 по московскому времени Нептун достигнет противостояния с Солнцем. Планета будет видна всю ночь в созвездии Рыб, но увидеть ее получится лишь с помощью хорошего бинокля или телескопа.

