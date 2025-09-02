Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейшие компании мира в промышленной робототехнике по доле рынка

По мере автоматизации заводов и развития интеллектуального производства робототехника играет все более важную роль в производстве. Ожидается, что к концу 2025 года промышленные роботы будут обслуживать почти 60% новых установок только в автомобильной и электронной промышленности.

Инфографика, представленная выше показывает доли рынка ведущих производителей промышленной робототехники. Данные для визуализации взяты из Market Insights компании Statista.

Швейцарская компания ABB и японская Epson занимают по 13% мирового рынка, что делает их двумя крупнейшими производителями промышленных роботов. Деятельность ABB охватывает множество отраслей, в то время как Epson специализируется на точной автоматизации для электроники и сборки мелких деталей.

Японские компании представляют половину из 10 крупнейших производителей, включая Epson, Fanuc (11%), Kawasaki (8%), Yaskawa (8%) и Denso (4%). Десятилетние инвестиции Японии в исследования и разработки в области робототехники и ее экспортно-ориентированная производственная экономика укрепили лидерство страны в этом секторе. Благодаря обширному портфелю робототехнических компаний Япония смогла поставлять на внутренний и мировой рынки передовые решения в области автоматизации.

Помимо ведущих игроков, 32% рынка занимают более мелкие компании или компании, доминирующие на региональных рынках. Такие компании, как Universal Robots (Дания), KUKA (Германия) и Comau (Италия), занимают свои небольшие, но значимые сегменты рынка.