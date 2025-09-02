Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США хотят отказаться от единственного ледокола для изучения Антарктиды
В Соединённых Штатах Америки Национальный научный фонд (The National Science Foundation) собирается вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол RVIB Nathaniel B. Palmer. Планы по строительству его замены также застопорились.
Как отмечает NBC News, это происходит на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа, которые продолжают тормозить науку в области изучения климата. По словам ученых, новое решение может остановить исследовательское доминирование страны, на этот раз в Антарктике — в одном из наиболее важных регионов для изучения быстрых изменений и климатических рисков.
Если ледокол спишут, американские исследователи останутся без надежного морского доступа к частям Антарктиды, где уже фиксируют таяние льдов, а также рискуют обрушиться крупные ледяные массивы. В «Национальном научном фонде» пояснили, что собираются, что сосредоточатся на поддержании трех исследовательских станций, которые работают в Антарктиде круглый год — McMurdo, Amundsen-Scott South Pole и Palmer.
«Национальный научный фонд» впервые заговорил о расторжении договора аренды ледокола после того, как администрация Трампа предложила сократить бюджет научного фонда на 55%. Однако ученые встревожены, что агентство начало процесс вывода корабля из эксплуатации до того, как Конгресс окончательно утвердил бюджет.
В «Национальном научном фонде» заявили, что пытаются найти другие суда, которые смогут взять на себя часть рабочей нагрузки ледокола. В 2024 году прекратили аренда еще одного антарктического судна, которое не было ледоколом, но могло заходить в акватории с умеренным ледовым покрытием.
Исследовательское судно Nathaniel B. Palmer, которое впервые вышло в море в 1992 году, обслуживает экипаж из примерно 22 человек. В нем могут разместиться около 45 ученых. NBC News отмечает, что ни одно другое исследовательское судно США не может выполнить все задачи этого полярного ледокола. Это ключевой исследовательский инструмент, который помогает понять экологию Антарктики, углеродный цикл в Южном океане и скорость, с которой шельфовые ледники отступают, тают и вызывают повышение уровня моря.
В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
