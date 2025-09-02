Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США хотят отказаться от единственного ледокола для изучения Антарктиды

В Соединённых Штатах Америки Национальный научный фонд (The National Science Foundation) собирается вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол RVIB Nathaniel B. Palmer. Планы по строительству его замены также застопорились.

Исследовательский ледокол RVIB Nathaniel B. Palmer / © Julia S. Wellner, NBC News

Как отмечает NBC News, это происходит на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа, которые продолжают тормозить науку в области изучения климата. По словам ученых, новое решение может остановить исследовательское доминирование страны, на этот раз в Антарктике — в одном из наиболее важных регионов для изучения быстрых изменений и климатических рисков.

Если ледокол спишут, американские исследователи останутся без надежного морского доступа к частям Антарктиды, где уже фиксируют таяние льдов, а также рискуют обрушиться крупные ледяные массивы. В «Национальном научном фонде» пояснили, что собираются, что сосредоточатся на поддержании трех исследовательских станций, которые работают в Антарктиде круглый год — McMurdo, Amundsen-Scott South Pole и Palmer.

«Национальный научный фонд» впервые заговорил о расторжении договора аренды ледокола после того, как администрация Трампа предложила сократить бюджет научного фонда на 55%. Однако ученые встревожены, что агентство начало процесс вывода корабля из эксплуатации до того, как Конгресс окончательно утвердил бюджет.

В «Национальном научном фонде» заявили, что пытаются найти другие суда, которые смогут взять на себя часть рабочей нагрузки ледокола. В 2024 году прекратили аренда еще одного антарктического судна, которое не было ледоколом, но могло заходить в акватории с умеренным ледовым покрытием.

Чилийский ледокол RVIB Almirante Oscar Viel слева и RVIB Nathaniel B. Palmer справа. Пунта-Аренас, Чили / © Julia S. Wellner, NBC News

Исследовательское судно Nathaniel B. Palmer, которое впервые вышло в море в 1992 году, обслуживает экипаж из примерно 22 человек. В нем могут разместиться около 45 ученых. NBC News отмечает, что ни одно другое исследовательское судно США не может выполнить все задачи этого полярного ледокола. Это ключевой исследовательский инструмент, который помогает понять экологию Антарктики, углеродный цикл в Южном океане и скорость, с которой шельфовые ледники отступают, тают и вызывают повышение уровня моря.