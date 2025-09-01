Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Исследователь ледяных лун Юпитера» выполнил гравитационный маневр у Венеры

Космический аппарат Juice (Jupiter Icy Moons Explorer, «Исследователь ледяных лун Юпитера»), принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA) и направляющийся к Юпитеру и его спутникам, 31 августа выполнил гравитационный маневр у Венеры.

Художественное изображение: Juice выполнил гравитационный маневр у Венеры / © ESA

Напомним, что космический зонд Juice запустили 14 апреля 2023 года. Главной целью его экспедиции станут три крупнейшие ледяные луны Юпитера — Европа, Ганимед и Каллисто. По данным астрономов, под их поверхностью могут скрываться океаны жидкой воды. Juice должен изучить эти спутники и оценить их потенциальную пригодность для жизни.

Но если вспомнить расположение планет в Солнечной системе, возникает вопрос: зачем Juice лететь мимо Венеры по пути к Юпитеру? Ведь это «не в ту сторону». Ответ прост: прямого пути к Юпитеру нет. Аппарат использует гравитацию планет для набора скорости — недавно он уже пролетал мимо Луны и затем снова Земли, ускоряясь на каждом витке.

К сожалению, в ходе пролета у Венеры инженеры отключили научные приборы зонда из-за экстремального тепла вблизи планеты. Это означает, что Juice не сделал снимков в окрестностях второй планеты от Солнца.

Следующая остановка Juice — снова Земля. В 2026 году аппарат совершит еще один гравитационный маневр у нашей планеты для уточнения траектории. После этого он сделает еще один виток вокруг Солнца и окончательно вернется к Земле в январе 2029 года. Лишь тогда начнется финальный этап его путешествия. Прибытие к Юпитеру ожидается в июле 2031 года.