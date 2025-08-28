  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
28 августа, 09:49
Рейтинг: +435
Посты: 950

Мировой рейтинг стран по добавленной стоимости в сельском хозяйстве

В соцсети Reddit появилась новая инфографика, основанная на данных портала The Global Economy, которая ранжирует государства по добавленной стоимости в сельском хозяйстве.

Мировой рейтинг стран по добавленной стоимости в сельском хозяйстве / © Any_Advertising9743 / Reddit
Мировой рейтинг стран по добавленной стоимости в сельском хозяйстве / © Any_Advertising9743 / Reddit

Добавленная стоимость — это экономический показатель, который иллюстрирует рыночную стоимость продукции, созданной отраслью, сверх стоимости использованных ресурсов. Например, если крестьянское хозяйство продало овощей на 100 тысяч рублей, а потратило на семена, удобрения и оплату труда 60 тысяч, то добавленная стоимость составит 40 тысяч рублей.

На представленной выше карте, показаны страны по добавленной стоимости в сельском хозяйстве, оцененной в миллиардах долларов США.

Лидер рейтинга — Китай, который по добавленной стоимости в сельском хозяйстве в совокупности имеет столько же, сколько следующие семь стран списка — Индия, Индонезия, Бразилия, Нигерия, Пакистан, Турция и Мексика. Россия занимает девятую строчку рейтинга, а десятку стран замыкает Эфиопия.

