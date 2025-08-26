Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Германии во время прогулки случайно нашли кинжал бронзового века
В Германии во время семейной прогулки мужчина случайно обнаружил кинжал бронзового века. По словам экспертов, такие находки встречаются исключительно редко.
Как сообщает Arkeonews, кинжал нашли в округе Нордхаузен в Тюрингии. Этот регион известен подвижными грунтами и подземными потоками. Из-за этого артефакты часто сами выходят на поверхность, особенно после сильных дождей.
По оценке экспертов, артефакту примерно 3500 лет. Такие кинжалы с пластинчатым хвостовиком — особый тип оружия европейского бронзового века (около 2200–800 годов до нашей эры).
По мнению археологов, кинжалы такого типа были не просто оружием, но и символом социального статуса и власти, а также ритуальными предметами.
Регион северной Тюрингии известен карстовыми явлениями — естественными движениями почвы, которые периодически выводят на поверхность древние артефакты. Это объясняет, почему кинжал так легко заметили.
Местный житель Майк Бенер, который нашёл артефакт, немедленно сообщил об этом властям, а не пытался забрать его сам. Кинжал направили в реставрационные мастерские Веймара для изучения и консервации. Исследовав артефакт, его отправят в городской музей Элльриха.
Региональный археолог Тюрингского государственного управления по сохранению памятников и археологии (Thuringian State Office for Monument Preservation and Archaeology) Даниэль Шерф отметил, что для кинжала бронзового века артефакт очень хорошо сохранился. По его словам, такие находки встречаются очень редко.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
