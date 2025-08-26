Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Германии во время прогулки случайно нашли кинжал бронзового века

В Германии во время семейной прогулки мужчина случайно обнаружил кинжал бронзового века. По словам экспертов, такие находки встречаются исключительно редко.

Кинжал бронзового века, найденный недалеко от деревни Гудерслебен в округе Нордхаузен в Тюрингии / © MDR / Hauke Arnold, Thuringian State Office for Monument Preservation and Archaeology

Как сообщает Arkeonews, кинжал нашли в округе Нордхаузен в Тюрингии. Этот регион известен подвижными грунтами и подземными потоками. Из-за этого артефакты часто сами выходят на поверхность, особенно после сильных дождей.

По оценке экспертов, артефакту примерно 3500 лет. Такие кинжалы с пластинчатым хвостовиком — особый тип оружия европейского бронзового века (около 2200–800 годов до нашей эры).

По мнению археологов, кинжалы такого типа были не просто оружием, но и символом социального статуса и власти, а также ритуальными предметами.

Регион северной Тюрингии известен карстовыми явлениями — естественными движениями почвы, которые периодически выводят на поверхность древние артефакты. Это объясняет, почему кинжал так легко заметили.

Местный житель Майк Бенер, который нашёл артефакт, немедленно сообщил об этом властям, а не пытался забрать его сам. Кинжал направили в реставрационные мастерские Веймара для изучения и консервации. Исследовав артефакт, его отправят в городской музей Элльриха.

Майк Бенер, нашедший в лесу кинжал бронзового века / © Matthias Bein / dpa

Региональный археолог Тюрингского государственного управления по сохранению памятников и археологии (Thuringian State Office for Monument Preservation and Archaeology) Даниэль Шерф отметил, что для кинжала бронзового века артефакт очень хорошо сохранился. По его словам, такие находки встречаются очень редко.