  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 августа, 23:18
Рейтинг: +8
Посты: 35

«Врата ада» могут скоро погаснуть

В Туркменистане стал гаснуть газовый кратер Дарваза, который прозвали «Вратами ада». 

Сообщество
# газ
# кратер
# Туркменистан
Газовый кратер Дарваза / © shutterstock
Газовый кратер Дарваза / © shutterstock

На Международной научно-практической конференции TESC 2025, директор лаборатории Института исследований природного газа «Туркменгаза» рассказала, что пламя ослабло почти в три раза. По её словам, раньше зарево от пожара было видно за несколько километров, а сейчас остался лишь слабый источник горения.

«Врата ада» в пустыне Каракум горят с 1971 года. Кратер появился, когда советские геологи, буря газовую скважину вблизи Дарвазы, обнаружили подземную пустоту, наполненную газом. Поверхность земли обрушилась, а буровой комплекс оказался на дне кратера.

Учёные подожгли газ, чтобы люди не отравились метаном, но не учли его запасов. Они ожидали, что пламя потухнет через несколько дней, но огонь продолжает гореть уже более 50 лет.

В 2022 году на тот момент президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо потушить кратер, отмечая, что он наносит серьезный ущерб окружающей среде и экономике страны. Однако все прошлые попытки были безуспешными.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Авг
Бесплатно
Тело как конструктор: трансплантология среди этических дилемм
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Авг
2500
Панические атаки. Как выжить в обществе
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
24 Авг
Бесплатно
50 фактов о Плутоне
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Советские граждане и военнопленные в системе фашистских концлагерей
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Засейвить здоровье: питание между работой и семьей
АВИАПАРК
Москва
Лекция
26 Авг
700
Советская психология: мир, миф или казус?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
600
Джеймс Джойс: «Улисс» и Россия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Авг
600
Королевства франков: падение династии Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
21 августа, 16:38
Evgenia Vavilova

Биологи научили дрожжи производить суперфуд для пчел

Ученые из Великобритании и Дании создали пищевую добавку, полноценно замещающую пыльцу в питании пчел. Для этого им пришлось научить дрожжи производить критически важные для питания насекомых стеролы.

Биология
# CRISPR-Cas9
# генная инженерия
# дрожжи
# пчелы
# пыльца
# стеролы
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Порция йогурта и купание в горячих источниках улучшили работу кишечника

    22 августа, 16:13

  2. Метаболический синдром назвали еще одной причиной болезни Паркинсона

    22 августа, 16:00

  3. Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

    22 августа, 14:45

  4. Физики заставили свет самостоятельно собираться в заданные узоры

    22 августа, 14:45
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Kirill Emelianov
37 минут назад
Valery, сколько вам лет, если не секрет?.. В 90 секундах нет вообще ничего впечатляюшего, если что... Только что задержал на 60, сидя на толчке, пока читал

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, ну, собственно, тайваньский эксперимент как раз об этом -- что, согласно эмпирическим данным, при умеренных, растянутых во времени дозах

Радиация от взрыва бомб укоротила жизни меньше, чем стандартный уровень загрязнения воздуха

Igor Игорь
2 часа назад
Дюгонь — единственное морское млекопитающее на планете, питающееся исключительно морской травой ------------------------------- Как бы американский ламантин

Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря

Georgy Kiskin
2 часа назад
Evgen, с разной скоростью и можете точно предсказать их положение?)

Исследователи обнаружили предел человеческого воображения

Igor Игорь
3 часа назад
Сергей, Да. Это такой же фокус как провернули с орангутанами, когда объявили тремя отдельными видами

Четыре жирафа вместо одного: таксономическая ревизия жирафов

Иван Колупаев
3 часа назад
Давид, отвянь истеричка.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Igor Jirkov
3 часа назад
Очередная макулатура в поисках денег на гранты. Насчёт выделенной жирным шрифтом фразы "В результате пересмотра официально признаны четыре

Четыре жирафа вместо одного: таксономическая ревизия жирафов

Иван Колупаев
3 часа назад
Сергей, личный знак династии Рюриковичей, а что? Символом Украины тризуб стал в 1917 г. по инициативе одного свидомого историка, по совместительству

В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Мудрого

Сергей Медведев
3 часа назад
Сергей, Факт в том что современная медицина основана нс таких вот экспериментах. В некоторой части так вообще на бесчеловечных опытах.

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Сергей Медведев
3 часа назад
Adam, этот "новый" препарат был разработан в СССР, в 70е годы. Неофициальное название - "голубая кровь". Перфторан углерода. Как кровезаменитель. А так

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Сергей Механик
4 часа назад
Что-то знакомая символика. Где-то я такую уже видел. 🧐

В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Мудрого

Сергей Механик
4 часа назад
Учитывая близкое сходство, интересно, встречаются ли свободные скрещивания между разными видами жирафов?

Четыре жирафа вместо одного: таксономическая ревизия жирафов

Valentin Sarychev
5 часов назад
Александр, разница в том, что ДВС портит воздух вокруг, в населенных пунктах, а электро — нет.

Инфографика: трансформация мирового авторынка за последние шесть лет

Север
5 часов назад
Вячеслав, Смотри повнимательней!!!

Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря

Андрей Владимирович
5 часов назад
Все понятно) это очень круто. Надеемся не будет так как с Поповым и его радио.

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

Sam Dowson
6 часов назад
И возьму. В отличии от "таинственных вас", я за базар отвечаю. Выкидышами всякими разными это у вас всё и ограничивается)

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Александр Ильченко
7 часов назад
Анатолий, так им надо же представить, куда мяч прыгнет дальше... У них нет точной траектории...

Исследователи обнаружили предел человеческого воображения

фридон хабурзания
7 часов назад
И почему што можеть случится если нее готов

Это самая большая пещера в мире со своей экосистемой

Nikita Lazarenko
7 часов назад
Китайцы возбудились, уверен что кто то из них уже знает какую часть этого животного съесть и на что эта часть повлияет в плане китайской медицины. К

Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря

Nikita Lazarenko
8 часов назад
Крест над трезубцем похож на свастику.

В Великом Новгороде нашли редкую печать Ярослава Мудрого

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно