Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Врата ада» могут скоро погаснуть

Газовый кратер Дарваза / © shutterstock

На Международной научно-практической конференции TESC 2025, директор лаборатории Института исследований природного газа «Туркменгаза» рассказала, что пламя ослабло почти в три раза. По её словам, раньше зарево от пожара было видно за несколько километров, а сейчас остался лишь слабый источник горения.

«Врата ада» в пустыне Каракум горят с 1971 года. Кратер появился, когда советские геологи, буря газовую скважину вблизи Дарвазы, обнаружили подземную пустоту, наполненную газом. Поверхность земли обрушилась, а буровой комплекс оказался на дне кратера.

Учёные подожгли газ, чтобы люди не отравились метаном, но не учли его запасов. Они ожидали, что пламя потухнет через несколько дней, но огонь продолжает гореть уже более 50 лет.

В 2022 году на тот момент президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо потушить кратер, отмечая, что он наносит серьезный ущерб окружающей среде и экономике страны. Однако все прошлые попытки были безуспешными.