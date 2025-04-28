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Истребитель F/A-18 сорвался с авианосца из-за манёвра уклонения от огня хуситов

США официально подтвердили, что инцидент с истребителем F/A-18E Super Hornet, произошедший на борту атомного авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75), не был связан с ошибкой технического персонала или пилота. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, причиной падения самолёта в воду стал резкий манёвр корабля в Красном море, когда тот уклонялся от огня со стороны йеменских хуситов.

Авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) ВМС США в акватории Красного моря — корабль обеспечивает авиационную поддержку операций коалиции против хуситов / © U.S. Navy

Изначально инцидент был интерпретирован как ошибка при стоянке самолёта на палубе, однако расследование показало, что именно сверхманёвренное уклонение от угрозы привело к потере устойчивости F/A-18E, находившегося на открытой палубе. Самолёт скатился за борт и затонул.

Подобные случаи на авианосцах крайне редки, так как палубные истребители надёжно закрепляются. Но все же возможны – атаки хуситов с применением ракет и дронов-камикадзе в Красном море вынуждают корабли коалиции, включая американские ВМС, выполнять экстренные манёвры для защиты.

USS Harry S. Truman — один из десяти действующих атомных авианосцев класса Nimitz, несущий на борту около 90 самолётов и вертолётов. Инцидент подчеркнул, насколько высока напряжённость в районе Баб-эль-Мандебского пролива, где продолжается противостояние между хуситами и силами коалиции.

В последние месяцы хуситы, контролирующие часть Йемена, усилили атаки на торговые суда и военные корабли в Красном море и Аденском заливе, используя баллистические ракеты и беспилотники; это стало ответом на израильско-палестинский конфликт и привело к активному противостоянию с международной коалицией во главе с США.