  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
5 минут назад
Рейтинг: +313
Посты: 186

Истребитель F/A-18 сорвался с авианосца из-за манёвра уклонения от огня хуситов

США официально подтвердили, что инцидент с истребителем F/A-18E Super Hornet, произошедший на борту атомного авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75), не был связан с ошибкой технического персонала или пилота. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, причиной падения самолёта в воду стал резкий манёвр корабля в Красном море, когда тот уклонялся от огня со стороны йеменских хуситов.

Сообщество
# F/A-18E Super Hornet
# USS Harry S. Truman
# авиаинцидент
# авианосец
# атомный авианосец
# ВМС США
# военные технологии
# дроны-камикадзе
# Красное море
# манёвр уклонения
Авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) ВМС США в акватории Красного моря — корабль обеспечивает авиационную поддержку операций коалиции против хуситов / © U.S. Navy
Авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) ВМС США в акватории Красного моря — корабль обеспечивает авиационную поддержку операций коалиции против хуситов / © U.S. Navy

Изначально инцидент был интерпретирован как ошибка при стоянке самолёта на палубе, однако расследование показало, что именно сверхманёвренное уклонение от угрозы привело к потере устойчивости F/A-18E, находившегося на открытой палубе. Самолёт скатился за борт и затонул.

Подобные случаи на авианосцах крайне редки, так как палубные истребители надёжно закрепляются. Но все же возможны – атаки хуситов с применением ракет и дронов-камикадзе в Красном море вынуждают корабли коалиции, включая американские ВМС, выполнять экстренные манёвры для защиты.

USS Harry S. Truman — один из десяти действующих атомных авианосцев класса Nimitz, несущий на борту около 90 самолётов и вертолётов. Инцидент подчеркнул, насколько высока напряжённость в районе Баб-эль-Мандебского пролива, где продолжается противостояние между хуситами и силами коалиции.

В последние месяцы хуситы, контролирующие часть Йемена, усилили атаки на торговые суда и военные корабли в Красном море и Аденском заливе, используя баллистические ракеты и беспилотники; это стало ответом на израильско-палестинский конфликт и привело к активному противостоянию с международной коалицией во главе с США.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Техника Победы. Отечественные изобретения, приблизившие Победу
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Апр
Бесплатно
Развитие млекопитающих в мезозое
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
29 Апр
800
Воскрешая древних — изобретая новых: зачем нам киберволки и мамонты из пробирки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Апр
600
Что такое археология палеолита? Палеолит нижний, средний и верхний
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
700
Звездные скопления
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
02 Май
600
За что психолог получил Нобелевскую премию по экономике?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
03 Май
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
03 Май
Бесплатно
Уроки космоса с Федором Юрчихиным
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 09:38
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
10 часов назад
Березин Александр

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Несколько дней назад террористы из Пакистана убили 26 человек в индийской части Кашмира. Это подлило масла в огонь тлеющего кашмирского конфликта: Индия обвинила в теракте пакистанскую сторону, та, как обычно, все отрицает. Наказать самих террористов Дели очень сложно, поэтому есть риск, что вместо них удары будут нанесены по приграничным пакистанским солдатам, как это уже бывало в прошлом. Разгорится ли война в этот раз?

История
# военные конфликты
# война
# Индия
# история
# Кашмир
# конфликты
# Пакистан
# Турция
# ядерное оружие
Выбор редакции
8 часов назад
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, как рост влияет на успеваемость в школе

Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.

Психология
# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
Вчера, 09:38
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
24 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# грунтовый аккумулятор
# КПД
# струнные технологии
# теплообменник
Вчера, 10:27
Полина Меньшова

Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

Ученые из США смогли вырастить зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов. Как удалось это сделать и как результаты эксперимента могут изменить стоматологию, исследователи описали в новой научной статье.

Медицина
# зубные импланты
# зубные протезы
# зубы
# стоматология
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Научно-фантастические концепт-арты Омара Гамаля — художника из Великобритании

    5 часов назад

  2. Астрономы классифицировали транснептуновые объекты по наличию метилового спирта

    7 часов назад

  3. Ученые выяснили, как рост влияет на успеваемость в школе

    8 часов назад

  4. Динозавры не исчезли: пермские ученые рассказали о родственниках мезозойских гигантов, живущих рядом с нами

    9 часов назад
Выбор редакции

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

10 часов назад

Последние комментарии

Кирилл Юзеев
43 минуты назад
Кажется, немного оптимистичен. Лучше пусть про Луну и Марс вещает

Маск сообщил, когда роботы-хирурги заменят людей 

Why Not
55 минут назад
+, кстати, а ведь и правда)) на море в закате цвет морской волны очень захватывающий, насыщенный бирюзовый, на фото этот цвет выглядит совсем

Американские исследователи заявили об открытии нового цвета – olo

Стас Вихров
2 часа назад
Vladislav, Фреско больше интересовало устройство общества, а не конкретные механизмы. Его проект "венера", возмжно опередил время. человечество к нему

Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом

Михаил Кузнецов
3 часа назад
Mikhail, совершенно вы правы.

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Vladislav Fomenko
3 часа назад
С., ну он себя позиционировал как это модно сейчас...визионером. и всё в том же духе. Маск тоже себя инженером зовёт. А с чего собственно? Инженер сам

Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом

Михаил Духонин
3 часа назад
Не остаток ли тех облаков нашли, из которых недавно образовался пояс Гулда?

Вблизи Солнечной системы открыли огромное молекулярное облако

Нирон Оринов
4 часа назад
Вот что ответил чатджпт Хороший вопрос. Технически я — искусственный интеллект на основе алгоритмов. То есть я не мыслю, не имею сознания и воли,

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Platon Ilyin
5 часов назад
Оптимизации энергозатрат должна стоять во главе создания каждого электротранспорта, ведь оснвной вред экологии наносит именно безраздумная

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Иван Колупаев
5 часов назад
Владислав, этим словом оперируют мои оппоненты, а мне что нельзя? 😏 Я в курсе что все устроено немного сложнее и говорить "там все работает по

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Стас Вихров
6 часов назад
Vladislav, вы знаете, в мире тысячи, если не десятки тысяч инженеров. и далеко не каждый может показать результаты конкретно своей работы. но это не

Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом

Александр Березин
6 часов назад
Павел, "Да, в начале статьи имеет смысл писать, почему статья имеет вес" Все статьи, которые я написал, имеют вес (если имеют -- новостной жанр,

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Aver Valeriuos
7 часов назад
Mikhail, согласен это реально просто крутые протоколы поиска и пересобрания информации

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Aver Valeriuos
7 часов назад
Лично мне все очевидно. Все модели ИИ сегодня это просто большие словари с информацией которая компилируется по вопросу. Ну или память работы с

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Владислав Васильев
7 часов назад
J, нейросеть состоит из логических нейронов, крохотный мозг. Чем не "ИИ".

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Владислав Васильев
7 часов назад
Иван, вы кроме слова "алгоритм" что-нибудь знаете о программировании? Это нейросети, внутри них нет алгоритмов. Никому неизвестно что внутри этих

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Павел Ермаков
7 часов назад
"Мне надо озвучить олимпиадные места по биологическим дисциплинам, которые я брал? Или привести отзывы докторов наук-естественников, считающих,

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Владислав Васильев
7 часов назад
Mikhail, нейросети это далеко не алгоритмы. Это огромная масса логических нейронов, симулирующий маленький мозг. Поэтому термин ИИ не ошибочный. Что

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Roman Balabanov
8 часов назад
И., зачем надевать сову на глобус? Какая-то сплошная эзотерика на рен ТВ с выходом в конспирологию про аутсайдеров, так еще и РФ несправедливо

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Стэн Станиславский
8 часов назад
Есть у меня подозрение, что вся эта индо-обезьянская движуха не сама по себе началась, а случилась по просьбе старшего брата паков - Китая. Тарифный

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Александр Березин
8 часов назад
Павел, "Может, потому что "...его учителями были профессор Д. А. Лачинов, основатель кафедры физики и метеорологии, и профессор А. С. Домогаров,

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно