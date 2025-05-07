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США потеряли в Красном море очередной истребитель F/A-18 Super Hornet

Не прошло и недели после инцидента с истребителем F/A-18E Super Hornet, который сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море, как ВМС США потеряли второй такой же самолет.

Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman / © MCSN

По данным CNN, самолет упал в море при посадке на авианосец USS Harry S. Truman. Пилот и офицер, управляющий вооружением, катапультировались и их подобрал вертолет.

Предположительно причиной инцидента стал сбой в системе торможения истребителя.

USS Harry S. Truman уже несколько месяцев участвует в кампании против хуситов в Йемене. Хотя, возможно, эти военные действия, скоро подойдут к концу, так как президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные прекратят наносить удары по Йемену, поскольку Белый дом объявил о достижении соглашения с хуситам.