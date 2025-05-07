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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +620
Посты: 1546

США потеряли в Красном море очередной истребитель F/A-18 Super Hornet

Не прошло и недели после инцидента с истребителем F/A-18E Super Hornet, который сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море, как ВМС США потеряли второй такой же самолет.

Сообщество
# F/A-18 Super Hornet
# авианосец
# авиация
# ВМС США
# истребители
# Красное море
# США
Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman / © MCSN
Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman / © MCSN

По данным CNN, самолет упал в море при посадке на авианосец USS Harry S. Truman. Пилот и офицер, управляющий вооружением, катапультировались и их подобрал вертолет.

Предположительно причиной инцидента стал сбой в системе торможения истребителя.

USS Harry S. Truman уже несколько месяцев участвует в кампании против хуситов в Йемене. Хотя, возможно, эти военные действия, скоро подойдут к концу, так как президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные прекратят наносить удары по Йемену, поскольку Белый дом объявил о достижении соглашения с хуситам.  

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Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

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# New Shepard
# космос
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# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
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# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
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Александр Березин
37 минут назад
Имя, "Так это именно ВЫ написали в статье: "Стоит частоте тока в сети упасть на 0,2 герца ниже или подняться на 0,2 герца выше 50 герц — и часть приборов

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Александр Березин
43 минуты назад
Дмитрий, заметьте, проверить не смогли не только в редакции -- Артур вот тоже ни одной конкретной опечатки назвать не смог.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
44 минуты назад
asd, редакция называет их экипажем, потому что в любом космическом полете -- даже суборбитальном, как этот -- у экипажа могут возникнуть ситуации,

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Georgy Martynov
48 минут назад
Получается, что дорога Москва-Питер займет полтора часа вместо четырех, как сейчас. Уверен, будет очередь стоять, чтоб на таком поехать

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Алексей Степанов
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Тот же самый, что и Кеннеди застрелил?

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Денис Перов
2 часа назад
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Дмитрий Байнякшин
2 часа назад
asd, зачем это им? И так сойдет🤣🤣🤣 люди существа всеедящее и пережовывающее🤣🤣🤣

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Дмитрий Байнякшин
2 часа назад
asd, зачем это им? И так сойдет🤣🤣🤣 люди существа всеедящее и пережовывающее🤣🤣🤣

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Дмитрий Байнякшин
2 часа назад
Михаил, его бы вообще бы не было🤣🤣🤣 они бы сами слетали в космос, как супермен🤣🤣🤣 в данном случаи супергёрл🤣🤣🤣

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Дмитрий Байнякшин
2 часа назад
Александр, и все равно не смогли проверить... Самый более менее простой способ это ворд.))

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Kiridan
2 часа назад
П., Само стремление человека черпать новые знания заложено эволюционно. То есть на базовом уровне это можно считать инстинктом, и он "говорит", что

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Евгений Керель
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asd
8 часов назад
Автор, почему вы называете их экипажем? Когда я летаю на самолёте - не становлюсь частью экипажа. Экипаж, это те, кто хоть что-то делает, чем то

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Alexander Lipkovich
10 часов назад
Я бы им помог с созданием ИИ на других принципах, но моё условие врядли кому-то подойдёт..ИИ должен способствовать упразднению социального

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Имя Фамилия
10 часов назад
Александр, "Вы несколько путаете чисто бытовые приборы с энергосистемой в целом." Так это именно ВЫ написали в статье: "Стоит частоте тока в сети

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

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Sergey Kz
10 часов назад
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R E
10 часов назад
Классная статья!

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Иван Колупаев
11 часов назад
Александр, ну с чего же не было )) в бытовую сеть киловольты (400 кВ) запускать будете? А понижать-повышать напряжение постоянного тока без

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

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