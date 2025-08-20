Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрономы запечатлели, как Солнце выбросило рекордный за последние годы протуберанец

Вблизи южного полюса Солнца 20 августа астрономы зарегистрировали выброс в космос одного из наиболее крупных за последние годы протуберанцев.

Солнце выбросило крупнейший за последние годы протуберанец / © Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)

Как сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, структура, которая в определенный момент превысила размеры Солнца (около 1,5 миллиона километров), начала показывать первые признаки дестабилизации около семи утра по московскому времени, а к десяти часам полностью оторвалась от звезды.

© Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)

В течение нескольких часов в этом месте, на поверхность Солнца, еще будет падать «огненный дождь» из не преодолевших гравитацию остатков горячего вещества, однако основная масса выброса покинула атмосферу Солнца.

Протуберанцы — это плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью звезды магнитным полем.