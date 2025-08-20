Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Вирусолог заявил, что новая пандемия неизбежна

Джозеф Шриал Малик Пейрис / © Getty Images

По словам ученого, приведенным изданием South China Morning Post (SCMP), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и мировому сообществу следует уделить больше внимания подготовке к будущим эпидемиям, которые без сомнения возникнут в ближайшее время.

За последние десятилетия случаи передачи вирусов от животных к человеку происходят намного чаще, чем раньше, а новые их возбудители появляются каждые три–четыре года. По словам Пейриса, хотя большинство из них не привели к пандемиям, вспышка SARS-CoV-1 в 2003 году была близка к этому.