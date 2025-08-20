  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
20 августа, 08:55
Рейтинг: +30
Посты: 57

Вирусолог заявил, что новая пандемия неизбежна

Вирусолог и почетный профессор Гонконгского университета Джозеф Шриал Малик Пейрис (Joseph Sriyal Malik Peiris) сообщил о потенциальной возможности респираторным вирусам вызвать новую пандемию. 

Сообщество
# биология
# вирусы
# пандемия
Джозеф Шриал Малик Пейрис / © Getty Images
Джозеф Шриал Малик Пейрис / © Getty Images

По словам ученого, приведенным изданием South China Morning Post (SCMP), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и мировому сообществу следует уделить больше внимания подготовке к будущим эпидемиям, которые без сомнения возникнут в ближайшее время.

За последние десятилетия случаи передачи вирусов от животных к человеку происходят намного чаще, чем раньше, а новые их возбудители появляются каждые три–четыре года. По словам Пейриса, хотя большинство из них не привели к пандемиям, вспышка SARS-CoV-1 в 2003 году была близка к этому.

Последние комментарии

Fatima Salmenova
30 минут назад
охх, 😁 Мб они это сделали

Китайские ученые впервые внедрили бионического робота в стадо тибетских антилоп

Сергей Механик
33 минуты назад
Из-за или благодаря последним горячим конфликтам, в мире с недавних пор задан тон общей тенденции: постепенная переориентация концепций будущих

Разработан универсальный боевой беспилотник для перевозки боеприпасов и дозаправки дронов 

Сергей Механик
42 минуты назад
Pavlik, разумеется, не спорю. Пути и мотивации разные, но итог получается схожим.

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Satoshi Tokamak
1 час назад
Satoshi, яйца ксеноморфа свисали с потолка Ностромо и щекотали нервы Сигурни Уивер

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Satoshi Tokamak
1 час назад
Monkey, не лицо, а яйцо ксеноморфа

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Николай Цыгикало
3 часа назад
"Энергия», но она летала 36 лет назад" — чуть ошиблись со счетом. Было два полета, 38 и 37 лет назад. А что там с американской окололунной -—

Обсуждение: плюсы и минусы окололунной станции

Andrey Kuzmin
5 часов назад
Absolute cinema

Более 40% родителей посчитали порцию алкоголя детям в 16-17 лет допустимой

Иван Колупаев
11 часов назад
Интересно почему о влиянии гуано на науку чаще пишут женские особи. Чем их так привлекает процесс дефекации? Может и на эту тему есть какое-нибудь

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

игорь катков
11 часов назад
Гена, это чуточку другое.... Авто же не пропадает из поле зрения

Исследователи обнаружили предел человеческого воображения

Андрей Капелькин
13 часов назад
Эти снимки давно уже в общем доступе на сайте геолокации США лежат, а также частично на сайте Этоместо

Сотни спутниковых снимков времен Холодной войны стали общедоступны

Maksim Nizhegorodov
14 часов назад
Оказывается, раньше было неизвестно, что черный цвет сильнее поглощает тепло )) Давно пора уже что-то конструктивное делать с машинами,

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Иван Колупаев
14 часов назад
Sam, так здоровых людей и не бывает - есть недообследованные )

Психологи опровергли отсутствие эмпатии у психопатов

Sergey Hiiri
17 часов назад
Что-то со Швецией не так... Вольво, Скания, Сааб.... Как-то рядом с указанными на карте финнами абыдна...

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Иван Колупаев
17 часов назад
Оля, а чего вас так взволновал финансовый вопрос? Ишь сколько ненависти сразу как салатик оплатить предложили 😁 Как там нынче таких называют...

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Елена Мелькова
18 часов назад
Как бы изначально понятно, что повторное применение приведет к таким последствиям так как сам пластик разлагается при нагревании на другие

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

1 2
18 часов назад
Всё так и есть. И до сих пор "глушковская школа" мелочно душит любые альтернативные разработки. Взять те же двигатели с дожиганием

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

1 2
18 часов назад
"До 40 тонн", мне встречалась цифра 35 тонн. При этом одноразовая Энергия поднимала 100 тонн. Сколько нужно запусков чтобы оправдать такое снижение ПН?

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Татичек
19 часов назад
Иван, а что тут сравнивать? Существует только один проект сколько ни будь похожий - Starship, надеюсь доживём до реализации. У Энергии 2 уже были

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Французов
19 часов назад
шлем конечно для прикола надели))

Первая Олимпиада роботов удивила комичными исходами

Дмитрий Воронцов
22 часа назад
Владимир, было несколько волн миграции: по некоторым данным, первая была около 120 тыс.лет, вторая - 80 т.л., кстати внеафриканское человечество

Исследователи нашли один из древнейших следов использования лука за пределами Африки

