Финский город начнут частично отапливать теплом дата-центра Google

В Финляндии дата-центр Google с помощью выделяемого тепла начнёт частично отапливать финский город Хамина. Проект должны запустить в сентябре 2025 года.

Теплонасосная станция в Хамине, поднимающая воду, которую выделяет дата-центр Google / © Antro Valo, Yle

Издание Yle поясняет, что вода из системы охлаждения дата-центра будет поступать на теплонасосную станцию местного оператора Hamina Energia при температуре около 30°C. На станции с помощью тепловых насосов её нагреют до 85°C, после чего направят в систему центрального теплоснабжения города. Остывшую воду планируется возвращать для охлаждения дата-центра Google.

Как рассказал генеральный директор Hamina Energia Калеви Маттила (Kalevi Mattila), перспективе дата-центр Google сможет обеспечить до 70-75% необходимой тепловой энергии.

Новая теплонасосная установка снизит затраты на отопление, поскольку выделяемое дата-центром тепло будет поступать бесплатно. В перспективе город сможет практически полностью избавиться от использования природного газа для теплоснабжения.

Монтажные работы на теплонасосной станции в Хамине / © Antro Valo, Yle

Теплом, выделяемым дата-центрами, в будущем планируется согревать и другие населённые пункты и города Финляндии.