Зонд «Венера-Д» стал ближе к старту: проект получил финансирование

Миссия «Венера-Д» вошла в российский национальный проект «Космос». По словам заведующего отделом физики планет Института космических исследований РАН Олега Кораблева, на проект уже выделены деньги.

Художественное изображение зонда «Венера-Д» / © НПО им. Лавочкина

В январе 2026 года начнется эскизное проектирование, которое специалистам предстоит выполнить за два года. Дата запуска зонда станет известна по завершении эскизного проекта; скорее всего, это произойдет не позднее 2036 года.

Автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» будет состоять из посадочного модуля, орбитального аппарата и аэростатного зонда.

Зонд «Венера-Д» станет началом долгосрочной программы изучения Венеры, включающей несколько миссий и спускаемых аппаратов. Цель одной из них — впервые получить и доставить на Землю образцы венерианской атмосферы.