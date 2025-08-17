Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В микроскоп увидели детали меньше 250 нанометров

В Южной Корее группа профессора Ким Джун Ки (Ki Jun Kim) из Медицинского центра Асан (ASAN Medical Center) и Университета Ульсана разработала метод сверхчеткой визуализации живых клеток. Для этого используется двухфотонный микроскоп, а полученные изображения обрабатываются алгоритмами.

Медицинский центр Асан / © ASAN Medical Center

Описание технологии опубликовано в журнале Electronics. Двухфотонная микроскопия позволяет глубже проникать в живые ткани, минимально повреждая их. Чтобы изображение не смазывалось, исследователи применили напечатанный на 3D-принтере держатель, который аккуратно фиксирует ткань с помощью мягкого всасывания.

Дальше алгоритмы убирают шум, корректируют смещения и повышают четкость с помощью метода Super-Resolution Radial Fluctuations (SRRF). Это увеличивает разрешение примерно вдвое — до уровня менее 250 нм.

Схема фиксации на основе всасывания для внутривитальной микроскопии с использованием сверхразрешения по радиальным флуктуациям / © Electronics

По словам разработчиков, в сочетании с рамановской спектроскопией технология может помочь в более точной диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях. Авторы также отмечают, что метод потенциально способен ускорить разработку новых препаратов, например для защиты митохондрий.