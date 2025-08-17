Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
В микроскоп увидели детали меньше 250 нанометров
В Южной Корее группа профессора Ким Джун Ки (Ki Jun Kim) из Медицинского центра Асан (ASAN Medical Center) и Университета Ульсана разработала метод сверхчеткой визуализации живых клеток. Для этого используется двухфотонный микроскоп, а полученные изображения обрабатываются алгоритмами.
Описание технологии опубликовано в журнале Electronics. Двухфотонная микроскопия позволяет глубже проникать в живые ткани, минимально повреждая их. Чтобы изображение не смазывалось, исследователи применили напечатанный на 3D-принтере держатель, который аккуратно фиксирует ткань с помощью мягкого всасывания.
Дальше алгоритмы убирают шум, корректируют смещения и повышают четкость с помощью метода Super-Resolution Radial Fluctuations (SRRF). Это увеличивает разрешение примерно вдвое — до уровня менее 250 нм.
По словам разработчиков, в сочетании с рамановской спектроскопией технология может помочь в более точной диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях. Авторы также отмечают, что метод потенциально способен ускорить разработку новых препаратов, например для защиты митохондрий.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Австралийские океанологи погрузились на шесть километров на дно желоба Нова-Кантон и стали свидетелями необычного передвижения глубоководных актиний. Стиль жизни этих животных за некоторыми исключениями совершенно пассивный. Но в этот раз особи неустановленных видов приняли горизонтальное положение и катились по гладкому дну. Интересно, что когда исследовательский аппарат подплыл поближе, актинии замерли.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
