  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 августа, 10:56
Рейтинг: 0
Посты: 2

В микроскоп увидели детали меньше 250 нанометров

В Южной Корее группа профессора Ким Джун Ки (Ki Jun Kim) из Медицинского центра Асан (ASAN Medical Center) и Университета Ульсана разработала метод сверхчеткой визуализации живых клеток. Для этого используется двухфотонный микроскоп, а полученные изображения обрабатываются алгоритмами.

Сообщество
# биотехнологии
# диагностика
# микроскопы
# нанотехнологии
# онкология
# оптика
# технологии
# Южная Корея
Медицинский центр Асан / © ASAN Medical Center
Медицинский центр Асан / © ASAN Medical Center

Описание технологии опубликовано в журнале Electronics. Двухфотонная микроскопия позволяет глубже проникать в живые ткани, минимально повреждая их. Чтобы изображение не смазывалось, исследователи применили напечатанный на 3D-принтере держатель, который аккуратно фиксирует ткань с помощью мягкого всасывания.

Дальше алгоритмы убирают шум, корректируют смещения и повышают четкость с помощью метода Super-Resolution Radial Fluctuations (SRRF). Это увеличивает разрешение примерно вдвое — до уровня менее 250 нм.

Схема фиксации на основе всасывания для внутривитальной микроскопии с использованием сверхразрешения по радиальным флуктуациям / © Electronics
Схема фиксации на основе всасывания для внутривитальной микроскопии с использованием сверхразрешения по радиальным флуктуациям / © Electronics

По словам разработчиков, в сочетании с рамановской спектроскопией технология может помочь в более точной диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях. Авторы также отмечают, что метод потенциально способен ускорить разработку новых препаратов, например для защиты митохондрий.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
16 августа, 11:58
Александр Березин

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.

Космонавтика
# внеземная жизнь
# космонавтика
# марс
15 августа, 10:10
Андрей П.

Актинии прокатились на боку по океанскому дну

Австралийские океанологи погрузились на шесть километров на дно желоба Нова-Кантон и стали свидетелями необычного передвижения глубоководных актиний. Стиль жизни этих животных за некоторыми исключениями совершенно пассивный. Но в этот раз особи неустановленных видов приняли горизонтальное положение и катились по гладкому дну. Интересно, что когда исследовательский аппарат подплыл поближе, актинии замерли.

Биология
# актиния
# глубоководные животные
# глубоководный аппарат
# дно
# локомоция
# морское дно
# Тихий океан
14 августа, 08:50
Юлия Трепалина

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.

Биология
# Австралия
# дикие птицы
# половые различия
# самки
# самцы
# смена пола
13 августа, 10:56
Юлия Трепалина

Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.

Биология
# дельфины
# игровое поведение
# интеллект китообразных
# китообразные
# киты
# поведение животных
12 августа, 08:17
Адель Романова

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

Астрономия
# Венера
# импактная гипотеза
# космос
# луны
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

    16 августа, 19:09

  2. Научно-фантастические миры Шона Харгривза

    16 августа, 14:31

  3. Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

    16 августа, 11:58

  4. Ученые рассказали, как СМИ спекулировали о поиске внеземной жизни

    16 августа, 10:11
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Anatoly Mordvinov
41 минута назад
S., 🤣

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Сергей М.
3 часа назад
"именно потому, that язык... " - это баг, или фича?? 🤔 Вторая часть статьи больше похожа на художественное произведение, чем на научный текст. Куча

Финикийцы: что они дали миру?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Vlad, для выхода на нужную орбиту вокруг ЧД нужно управление движением. Гравитация вполне работает как просто сила, была бы эта сила достаточно

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Юрий Н
7 часов назад
Ну так то чатботы типа гпт, грок и так далее это ИИ, но вот классификация их тут отдельная тема, есть AGI а есть ASI и вот не то что бы к ASI к аги то даже не

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

AFigTebe
8 часов назад
Anatoly, а у человека в голове что? Такая же нейросеть, только не искусственная, а природная, так что с необходимыми мощностями ии может приблизиться к

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Robert Yusupov
8 часов назад
Неделю назад предоставил на рассмотрение свою статью "Сообщение о свершении научной Революции в физике и космогонии (космологии)". Статья была

Презентация “Теории Природы”

AFigTebe
8 часов назад
Экспоненциальный рост? Скорее синусоидальный 😄

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

tab
8 часов назад
Anatoly, ключевое слово здесь "случайно". Только а данном случае случайность ещё не наступила и есть все основания полагать, что не наступит. ИИ как и

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Sand Prince
9 часов назад
svhtdrssrvyhs, и с чего же такие выводы? Вы специалист в области разработки и обучения нейросетей? Или же вы просто пытаетесь в угоду своему нарциссизме

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Sand Prince
10 часов назад
Anatoly, ознакомьтесь с понятием интеллекта, а так же понятием нейросеткой модели и вы поймёте почему вы не правы в данном споре

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

svhtdrssrvyhs E
10 часов назад
Это не эксперт. Это дебил

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Гена Пастухов
11 часов назад
Что говорит дипсик: ================ В статье утверждается, что НАСА избегает активных поисков жизни на Марсе из-за: Риска ложных результатов –

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Иван Колупаев
12 часов назад
"морской логике"? 😁

Финикийцы: что они дали миру?

Daniel Sanko
12 часов назад
Забавно читать, что это называют сенсацией. Для меня эмпатия в диалоге — не внезапный сдвиг, а давно происходящий процесс. Я не отношусь к человеку

Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ

Anatoly Smalchenko
13 часов назад
tab, огромное количество открытий в науке произошло случайно: пенициллин, тефлон, эфир для анестезии. Отсутствие понимания сути процессов не

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Александр Березин
15 часов назад
Sam, дело в том, что пехлораты на поверхности есть не только на Марсе. Например, Атакама, Амаргоса и т.д. Но это не мешает этим пустыням иметь живые

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Sam Dowson
16 часов назад
Как-то все махом забыли про перхлораты на поверхности марса. Если уж и пытаться найти моноглицериды, то в кернах при бурении. И чем глубже, тем

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Иван Колупаев
17 часов назад
Плывут Петка с Чапаевым через реку, доплыли до середины тут Чапай говорит - не, Петька, далеко, не доплывем, поворачивай обратно.

Психологи описали новое когнитивное искажение

Vlad Vlad
18 часов назад
Моя претензия была в том, что сам парус для межзвездных путешествий - вещь вполне себе реальная, если не вотпрямщас, то в ближайшем будущем. А

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

tab
18 часов назад
HoD, совершенно верно. Для того, чтобы создать ИИ, надо хоть в общих чертах представлять, что такое Е(стественный)И.

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно