Астрономы запечатлели уникального красного сверхгиганта
Астрономы представили новое изображение умирающей звезды, полученное комплексом радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA; «Атакамская большая антенная решетка миллиметрового диапазона»). На снимке запечатлена туманность, окружающая красный сверхгигант Stephenson 2 DFK 52, расположенный на расстоянии около 19 000 световых лет от Земли.
Данные, полученные с помощью ALMA, показали, что массивную звезду окружает самое большое облако выброшенного материала, когда-либо обнаруженное вокруг сверхгиганта. Диаметр этого облака составляет целых 1,4 световых года. Для сравнения, это треть расстояния между Солнцем и ближайшей к нему звездой — Проксимой Центавра.
Новые наблюдения позволили астрономам измерить количество вещества, окружающего звезду, и скорость его движения. Исследования показали, что около 4000 лет назад звезда пережила экстремальную потерю массы, после чего ее скорость замедлилась до нынешней. По оценкам, DFK 52 в 10–15 раз массивнее Солнца, и к настоящему времени уже потеряла 5–10 % своей массы.
Астрономы пока не знают, как звезда смогла выбросить столько материала за столь короткий промежуток времени. Возможно, этот процесс стал результатом взаимодействия со звездой-компаньоном. Кроме того, ученые задаются вопросами: почему форма облака такая необычайно сложная? Существуют ли еще подобные сверхгиганты? Разгадка причин, по которым DFK 52 сбросила так много материала, поможет астрономам понять, как она встретит свой конец — взрыв сверхновой в течение ближайшего миллиона лет.
