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Europa Clipper запечатлел Марс и его луны во время пути к Юпитеру

NASA опубликовало новое изображение Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса, сделанное космическим аппаратом Europa Clipper на расстоянии около 900 000 километров.

Europa Clipper запечатлел Марс и его луны во время пути к Юпитеру / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Снимок получила инфракрасная камера E-THEMIS (Europa Thermal Imaging System), которая предназначена для сканирования поверхности Европы в поисках тепловых аномалий, указывающих на наличие гейзеров и выбросов воды.

Внимательно рассмотрев изображение, можно заметить темный овал в верхней части Марса — это холодная северная полярная шапка планеты, температура которой составляет около минус 125 градусов Цельсия. Круглая область на Марсе — территория вокруг потухшего вулкана Элизий, который возвышается на 14 километров над окружающими лавовыми равнинами. Слабый ореол, видимый вокруг планеты, стал результатом обработки изображения. Поскольку спутники Марса примерно в 250 раз менее яркие, ученые увеличили их яркость, чтобы сделать луны Красной планеты более заметными.

Следующий гравитационный маневр Europa Clipper выполнит у Земли в 2026 году, а прибытие к Юпитеру ожидается в апреле 2030 года. После этого зонд проведет 49 сближений с Европой, чтобы разгадать тайну океана, в котором, возможно, существуют условия для жизни.