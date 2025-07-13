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Инфографика: использование мобильных данных по регионам мира
Поскольку смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей, во всем мире резко возросло использование мобильных данных, особенно в аграрных и развивающихся странах, где мобильные сети часто служат основным способом доступа в интернет.
На инфографике выше показан трафик мобильных данных на смартфон из расчета гигабайтов в месяц. Данные получены из отчета Ericsson за июнь 2025 года.
Индия, Непал и Бутан лидируют, демонстрируя самый высокий объем трафика данных на один смартфон: 32 гигабайта в месяц, что почти на 50% больше, чем в Северной Америке или Западной Европе.
В частности, в Индии одни из самых низких в мире цен на мобильную передачу данных благодаря жесткой конкуренции среди операторов связи, таких как Reliance Jio и Airtel.
Кроме того, во многих сельских районах смартфоны стали основным, если не единственным способом доступа в интернет. В Непале 96% жителей выходят в Сеть через мобильные устройства, в то время как лишь около 15% домохозяйств имеют такие устройства, как компьютеры или ноутбуки.
В развитых регионах, таких как Северная Америка, Западная Европа и Северо-Восточная Азия, наблюдаются схожие уровни ежемесячного использования — примерно 20-22 гигабайта на смартфон.
Страны Африки к югу от Сахары отстают: самый низкий объем трафика составляет всего пять гигабайт в месяц, что свидетельствует о значительном разрыве в использовании цифровых технологий по сравнению с другими регионами.
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