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Армия России получила новые Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 / © ОАК

Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

© ОАК

Новые самолеты способны работать при огневом и информационном противодействии противника, в различных метеорологических условиях, днем и ночью и на любом географическом театре боевых действий.

Су-34 использует неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Машинe также можно применять в воздушной разведке.