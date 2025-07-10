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ИИ Google получит доступ ко всем сообщениям пользователя

Технологическая корпорация Google на днях сообщила, что после обновления ее модель искусственного интеллекта Gemini получит доступ к сторонним приложениям на смартфонах, включая все мессенджеры.

ИИ Gemini / © Google

По заверению Google, новое обновление «полезно для пользователей», поскольку с помощью смартфонов на операционной системе Android клиенты смогут использовать Gemini для выполнения различных ежедневных задач: например, отправки сообщений, звонков и так далее.

Теоретически пользователь должен разрешить Gemini доступ к мессенджерам, которыми он пользуется, однако технически доступ ИИ к приложениям никак не заблокирован. Кроме того, ни в одной документации или на странице поддержки Google не сообщается, как удалить все интеграции Gemini со смартфона.