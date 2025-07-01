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Китай построил первую учебно-практическую базу для имитации лунного подземного пространства

В КНР официально завершилось создание первой учебно-практической базы для программы по имитации лунного подземного пространства. Комплекс базы расположился в вулканической лавовой пещере озера Цзинбо в городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны.

Робопсы на первой учебно-практической базе для имитации лунного подземного пространства / © CCTV

Стимулом для создания нового объекта стали последние исследования ученых, которые показали, что на Луне существуют лавовые пещеры: они тянутся на десятки километров в длину, причем в поперечнике могут достигать сотни метров или километра. Там, как ожидается, есть водяной лед, а условия куда мягче, чем на поверхности.

© CCTV

В условиях пещер испытателям помогают роботы, а на открытой местности подключаются студенты. Эти испытания послужат ориентиром для будущего развертывания техники на Луне.