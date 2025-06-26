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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1031
Посты: 2260

Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 потерпел крушение

Прототип турецкого малозаметного ударного беспилотного летательного аппарата Anka-3 совершил аварийную посадку в поле рядом с аэродром и снес электрический столб. Инцидент произошел на международных учений «Anadolu Kartalı 2025» недалеко от 3-й Главной авиабазы в Конье (Турция). 

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# технологии
# Турция
Прототип турецкого малозаметного ударного беспилотного летательного аппарата Anka-3 совершил аварийную посадку в поле / © OSINTWarfare / Х
Прототип турецкого малозаметного ударного беспилотного летательного аппарата Anka-3 совершил аварийную посадку в поле / © OSINTWarfare / Х

О технических причинах случившегося пока не сообщалось, однако по опубликованным кадрам видно, что аппарат получил заметные повреждения шасси, однако БПЛА сохранил общую структурную целостность.

© OSINTWarfare / Х

Согласно техническим характеристикам, рабочая высота Anka-3 составляет 12 километров, он способен брать на борт до 1200 килограммов полезной нагрузки и летать с максимальной скоростью М=0,7 (число Маха; или 857 километров в час). В воздухе беспилотник может находиться до 10 часов.

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Павел Кутузов
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Лишайники с «загаром» указали на потенциальную обитаемость планет вокруг самых массовых звезд Вселенной

Николай Цыгикало
1 час назад
Павел, на мой взгляд было бы лучше добавить слово "возможную". Возможная обитаемость, по мне оптимально.

Лишайники с «загаром» указали на потенциальную обитаемость планет вокруг самых массовых звезд Вселенной

Павел Кутузов
2 часа назад
Николай, логческие ошибки совсем не хорошо. "указали на обитаемость" и "могут быть пригодными" очень разные вещи.

Лишайники с «загаром» указали на потенциальную обитаемость планет вокруг самых массовых звезд Вселенной

Николай Цыгикало
2 часа назад
Павел, это просто в качестве примера, что один и тот же заголовок одним нравится, другим нет. Всем не угодишь, поэтому и цели такой у автора нету —

Лишайники с «загаром» указали на потенциальную обитаемость планет вокруг самых массовых звезд Вселенной

Сергей Шабалин
2 часа назад
Всегда подозревал что под песками и льдами самое интересное. Ибо самое труднодоступное.

Опубликованы первые изображения, полученные спутником Biomass

Анатолий
2 часа назад
Дмитрий, здесь люди в комментариях просто такие сказки рассказывают, что не знаешь с чего именно смеяться, сразу ясно, что Вы абсолютно не

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Игорь Коняшов
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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Иван Колупаев
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Павел Кутузов
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Николай Цыгикало
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Boris Gutul
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Дмитрий, кому как😃

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Boris Gutul
2 часа назад
И., даже коммент ниже прочесть не можешь....

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Boris Gutul
2 часа назад
И., ты на столько тупой что даже Гуглом воспользоваться не можешь🤮

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

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