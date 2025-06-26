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Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 потерпел крушение

Прототип турецкого малозаметного ударного беспилотного летательного аппарата Anka-3 совершил аварийную посадку в поле рядом с аэродром и снес электрический столб. Инцидент произошел на международных учений «Anadolu Kartalı 2025» недалеко от 3-й Главной авиабазы в Конье (Турция).

Прототип турецкого малозаметного ударного беспилотного летательного аппарата Anka-3 совершил аварийную посадку в поле / © OSINTWarfare / Х

О технических причинах случившегося пока не сообщалось, однако по опубликованным кадрам видно, что аппарат получил заметные повреждения шасси, однако БПЛА сохранил общую структурную целостность.

© OSINTWarfare / Х

Согласно техническим характеристикам, рабочая высота Anka-3 составляет 12 километров, он способен брать на борт до 1200 килограммов полезной нагрузки и летать с максимальной скоростью М=0,7 (число Маха; или 857 километров в час). В воздухе беспилотник может находиться до 10 часов.