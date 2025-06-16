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Очевидец снял полет иранских ракет с борта гражданского самолета

Ближневосточный конфликт, усугубившийся в ночь на 13 июня 2025 года после ударов Израиля по военным и ядерным объектам Ирана, продолжает развиваться.

Запуск новой волны иранских ракет по Израилю, снятый с борта гражданского самолета / © Clash Report

В Сети появились кадры с запуском новой волны иранских ракет, которые направлялись к целям в Израиле. Видео сделал пассажир гражданского самолета, вылетающего из Дубая.

© Clash Report

По информации правительства Израиля, за три дня ракетных атак Ирана погибли 14 человек, 390 получили ранения.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, с начала израильской операции погибли 224 человека, ранения получили 1277, более 90% из них — мирные жители.



