Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

МАГАТЭ подтвердило радиологическое загрязнение на ядерном объекте в Иране

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в результате внешнего воздействия на ядерный объект в Натанзе (Иран) была уничтожена его надземная часть, включая критически важную электроинфраструктуру. Заявление прозвучало на заседании ООН.

Фото: Mehr News Agency

По словам Гросси, в результате атак на предприятии зафиксированы очаги радиологического и химического загрязнения. При этом он отметил, что при соблюдении необходимых мер радиационной защиты ситуацию можно контролировать.

Сегодня утром МАГАТЭ было официально уведомлено о начале военной операции Израиля, включающей удары по ядерным объектам Ирана. Агентство находится в постоянном контакте с иранскими органами по ядерной безопасности, чтобы оценить последствия атак. По последним данным, удар действительно пришёлся по центру обогащения урана в Натанзе, однако уровень радиации на объекте, по заверению Тегерана, не превышает допустимых значений. Удары по другим объектам, включая Исфахан и Фордо, на данный момент не подтверждаются.

Генеральный директор МАГАТЭ выразил серьёзную обеспокоенность происходящим. Он напомнил, что атаки на ядерные объекты запрещены международным правом и могут представлять угрозу как для населения, так и для окружающей среды. Такие действия подрывают не только физическую и ядерную безопасность, но и создают риски для региональной и глобальной стабильности.

МАГАТЭ напомнило о резолюциях Генеральной конференции, осуждающих нападения на ядерные объекты, используемые в мирных целях.

Агентство подтвердило готовность направить специалистов по ядерной и физической безопасности в пострадавшие регионы для независимой оценки ущерба и предотвращения дальнейших рисков. Рафаэль Гросси также заявил о своей готовности лично посетить Иран для координации технических мер и поддержания диалога между сторонами. По его словам, именно дипломатия, а не эскалация конфликта, остаётся единственным устойчивым путём к обеспечению безопасности, прозрачности и мира.