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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +240
Посты: 738

Планы Маска о продажах Cybertruck не выдержали поверку реальностью

Самая долгожданная машина автомобилестроительной компании Илона Маска  — электрический пикап Cybertruck — стал одной из главных головных болей Tesla.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# электромобили
Электромобиль Cybertruck / © Tesla
Электромобиль Cybertruck / © Tesla

Проблемный электромобиль Tesla уже восемь раз столкнулся с отзывами, а за весь первый квартал 2025 года компании удалось сбыть всего 7100 Cybertruck, следует из данных S&P Global Mobility, на который ссылается издание Wall Street Journal. Это поразительное и быстрое падение, тогда как в четвертом квартале 2024 года Tesla продала почти вдвое больше — примерно 13 000 Cybertruck. 

Общие продажи Tesla в Соединенных Штатах снизились на девять процентов за первые три месяца 2025-го. Это связано с политической деятельностью Илона Маска, которая нравится не всем американцам, а также с успехом китайских конкурентов и устаревающей линейкой электромобилей Tesla.

За весь 2024 год компания продала менее 40 000 Cybertruck. Результаты последнего квартала показали: заявления Маска о том, что автопроизводитель будет продавать от 250 тысяч до полумиллиона Cybertruck в год, не имеют ничего общего с реальностью.

В ближайшее время ситуация вред ли изменится для Tesla в лучшую сторону. Тарифы Трампа, которые стали причиной разногласий с Маском, приведут к росту стоимости деталей для автомобилей. Администрация президента США также планирует отменить налоговые льготы на покупку электромобилей, что уничтожит стимул для американских потребителей покупать продукт Tesla.

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