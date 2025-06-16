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Планы Маска о продажах Cybertruck не выдержали поверку реальностью
Самая долгожданная машина автомобилестроительной компании Илона Маска — электрический пикап Cybertruck — стал одной из главных головных болей Tesla.
Проблемный электромобиль Tesla уже восемь раз столкнулся с отзывами, а за весь первый квартал 2025 года компании удалось сбыть всего 7100 Cybertruck, следует из данных S&P Global Mobility, на который ссылается издание Wall Street Journal. Это поразительное и быстрое падение, тогда как в четвертом квартале 2024 года Tesla продала почти вдвое больше — примерно 13 000 Cybertruck.
Общие продажи Tesla в Соединенных Штатах снизились на девять процентов за первые три месяца 2025-го. Это связано с политической деятельностью Илона Маска, которая нравится не всем американцам, а также с успехом китайских конкурентов и устаревающей линейкой электромобилей Tesla.
За весь 2024 год компания продала менее 40 000 Cybertruck. Результаты последнего квартала показали: заявления Маска о том, что автопроизводитель будет продавать от 250 тысяч до полумиллиона Cybertruck в год, не имеют ничего общего с реальностью.
В ближайшее время ситуация вред ли изменится для Tesla в лучшую сторону. Тарифы Трампа, которые стали причиной разногласий с Маском, приведут к росту стоимости деталей для автомобилей. Администрация президента США также планирует отменить налоговые льготы на покупку электромобилей, что уничтожит стимул для американских потребителей покупать продукт Tesla.
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Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
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