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Tesla отозвала более 46 тысяч Cybertruck из-за отлетающих металлических панелей

Автомобилестроительная компания Илона Маска объявила уже о восьмом отзыве электрических пикапов Cybertruck. На этот раз на ремонт должны отправиться 46 096 электромобилей. Проблема заключается во внешних металлических панелях машин, которые могут оторваться при движении.

Декоративная внешняя металлическая панель Cybertruck, которая часто отрывается во время движения электромобиля / © Reid Tomasko

Предыдущие отзывы были связаны с тем, что дворники с трудом скользили по лобовому стеклу пикапа, декоративная деталь блокировала педаль газа, а также с неисправностями приводного инвертора.

На долю Tesla приходится значительная часть отзываемых электромобилей в США. В 2024 году отзывы затронули более пяти миллионов машин компании.



