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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +987
Посты: 2112

Tesla отозвала более 46 тысяч Cybertruck из-за отлетающих металлических панелей

Автомобилестроительная компания Илона Маска объявила уже о восьмом отзыве электрических пикапов Cybertruck. На этот раз на ремонт должны отправиться 46 096 электромобилей. Проблема заключается во внешних металлических панелях машин, которые могут оторваться при движении.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# электромобили
Декоративная внешняя металлическая панель Cybertruck, которая часто отрывается во время движения электромобиля / © Reid Tomasko
Декоративная внешняя металлическая панель Cybertruck, которая часто отрывается во время движения электромобиля / © Reid Tomasko

Предыдущие отзывы были связаны с тем, что дворники с трудом скользили по лобовому стеклу пикапа, декоративная деталь блокировала педаль газа, а также с неисправностями приводного инвертора.

На долю Tesla приходится значительная часть отзываемых электромобилей в США. В 2024 году отзывы затронули более пяти миллионов машин компании.


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Right Yuki
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