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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
2 минуты назад
Рейтинг: +660
Посты: 1991

Ученые предложили бороться с колониализмом в космосе

Исследователи уверены, что следующий великий рубеж человечества — космос — рискует стать новой ареной для эксплуатации и колониализма.

Сообщество
# будущее
# космос
Запуск ракеты Falcon Heavy / © SpaceX 
Запуск ракеты Falcon Heavy / © SpaceX 

Ряд ученых, согласно опросу опубликованному в журнале Nature, заявили, что узкий круг интересов определяет космические исследования, в первую очередь — интересы богатых стран и частных корпораций.

Космос сегодня рассматривается как новый рубеж для завоевания.

«Установка флагов, захват территорий, добыча ресурсов — напоминает колониальную политику», — отметил антрополог австралийского Университета Нового Южного Уэльса Адам Фиш.

По мнению специалистов, текущая траектория развития космической политики отражает исторические модели присвоения земель. Они призывают к фундаментальному сдвигу в вопросе освоения космического пространства — такому, который будет сосредоточен на сотрудничестве, консультациях и взаимной выгоде.

Хотя сейчас существует 77 национальных космических агентств, полномочия по принятию решений по-прежнему сосредоточены в руках нескольких стран и корпораций. Страны с низким и средним уровнем дохода на душу населения и коренные народы часто исключаются из международных форумов и процессов принятия политических решений.

Исследователи предлагают структуру, основанную на пяти принципах: сотрудничество, консультации, уважение, ответственность и взаимная выгода. Она включает вовлечение коренных общин в управление космическим пространством, уважение священных мест и культурных ценностей, а также интеграцию различных космологий в научные и политические дискуссии.

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