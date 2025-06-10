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Sepoch впервые показала свою многоразовую ракету изнутри

В конце мая китайская космическая компания Space Epoch (Sepoch) успешно провела первое прыжковое испытание своей ракеты YXZ-1. Носитель планируют задействовать для доставки товаров по всему миру.

Ракета YXZ-1 / © Space Epoch

На днях сотрудники китайской компании опубликовали фотографии «внутренностей» ракеты, а также сообщили, что полезной нагрузкой в первом испытательном полете YXZ-1 стали 20-килограммовые посылки с электроникой.

«Внутренности» ракеты YXZ-1 и груз / © Space Epoch

Напомним, при испытаниях ракета достигла высоты 2,5 километра, а затем приводнилась в океане. Полет длился 125 секунд.

Загрузка посылок с электроникой / © Space Epoch

«Внутренности» YXZ-1 и груз / © Space Epoch