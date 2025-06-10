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Телескоп Flyeye получил первые изображения космоса

Новый телескоп Flyeye, созданный специалистами Европейского космического агентства (ESA) и компании OHB Italia, сделал первые снимки космоса. Они ознаменовали начало новой эры в наблюдении за околоземными астероидами и кометами.

Изображение галактики Андромеды, полученное Flyeye / © ESA

Телескоп Flyeye оснащен главным зеркалом диаметром один метр и 16 оптическими каналами. Они способны фиксировать даже очень тусклые и быстрые объекты.

Высокая чувствительность в сочетании с широким полем зрения, которое за раз охватывает область неба, более чем в 200 раз превышающую площадь полной Луны, позволяет каждую ночь автоматически сканировать небо и выявлять новые астероиды, потенциально представляющие угрозу для Земли.

Flyeye наблюдает за астероидом (139289) 2001 KR1 / © ESA

«В будущем сеть из четырех телескопов Flyeye, размещенных в Северном и Южном полушариях, будет работать совместно, чтобы повысить скорость и полноту автоматических обзоров неба, а также снизить зависимость от погодных условий в конкретных локациях», — сообщил руководитель проекта Flyeye Эрнесто Деллинг.