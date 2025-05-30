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SpaceX намерена установить новый рекорд по запускам ракет в 2025 году

Во время общения с журналистами директор отдела SpaceX, отвечающего за пуски ракет, Энн Мейсон сообщила, что фирма Илона Маска намерена превзойти свой прошлогодний рекорд.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 / © SpaceX

«Мы планируем осуществить 170 пусков к концу года», — заявила Энн Мейсон.

Это цифра побьет годовой рекорд компании в 134 орбитальных запуска, установленный в 2024 году. Около двух третей пусков прошлого года были направлены на создание группировки спутников Starlink на низкой околоземной орбите.

Кроме того, Мейсона сообщила, что каждые два с половиной дня с конвейера SpaceX сходит вторая ступень ракеты Falcon 9, первая же ступень используется повторно.

В 2025 году SpaceX уже запустила 64 орбитальные миссии, что составляет 0,43 запуска в день. Это означает, что SpaceX придется немного ускорить темп, чтобы достичь цели, о которой объявила Мейсон.

Эти цифры относятся только к орбитальным запускам, поэтому они не учитывают испытательные полеты транспортной системы Starship, которая уже осуществила три тестовых полета в текущем году, последний раз в ночь на 28 мая.