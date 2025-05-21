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Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 «выполнил полет», не отрываясь от земли

Исследовательский самолет X-59, разработанный специалистами NASA и подразделения Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, прошел испытания в условиях крейсерского полета, не отрываясь от земли.

Испытания демонстратора сверхзвукового самолета X-59 / © Lockheed Martin / Garry Tice

«Идея тестов заключалась в том, чтобы заставить подсистемы самолета и бортовой компьютер функционировать так, будто он летит», — объяснил ведущий инженер по авионике X-59 Йохан Линь.

Инженеры включили большинство систем самолета, но оставили двигатель выключенным. Бортовой компьютер по-прежнему контролировал управление X-59, реагируя на входные данные, которые имитировали изменения высоты, скорости, температуры или работоспособности различных систем.

Следующим этапом на пути X-59 к первому полету станут рулежные тексты в аэропорту, прилегающем к заводу Lockheed Martin в Палмдейле, Калифорния, где построили X-59.

Напомним, что экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 разрабатывают для выполнения тихих полетов на скорости выше звуковой. Целью проекта станет сбор данных о восприятии людьми «глухого удара» вместо громкого звукового удара. Эти данные могут помочь пересмотреть запреты на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.