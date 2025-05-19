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Китай показал концепт высотного разведывательно-ударного дрона «Цзютянь»

Китайский беспилотный тяжелый высотный летательный аппарат «Цзютянь» (Jiutian SS-UAV), впервые показанный на авиасалоне в Чжухае год назад, должен совершить первый полет в июне 2025 года.

Модель беспилотного тяжелого высотного летательного аппарата «Цзютянь» / © The Asia Live

Недавно издание The Asia Live поделилось видеороликом, на котором представлен концепт работы аппарата «Цзютянь». Он предназначен для запуска более 100 дронов либо малогабаритных ракет. Новый БПЛА обладает дальностью полета в 7000 километров, а потолок его высоты составляет 15 000 километров.

© The Asia Live

Как только авиация Народно-освободительная армия Китая (НОАК) завоюет господство в воздухе, «Цзютянь» обрушит рой дронов-камикадзе для уничтожения наземных и морских сил противника.

© CCTV