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Инфографика: модели автомобилей с самым высоким уровнем аварийности

Некоторые транспортные средства чаще других фигурируют в статистике аварий, но почему? На частоту попадания модели в аварии влияет множество факторов, включая демографические данные водителя, размер машины и даже цвет.

Инфографика: модели автомобилей с самым высоким уровнем аварийности / © Visualcapitalist

В инфографике, представленной выше, отражен рейтинг самых аварийных моделей автомобилей США по данным страховой компании Insurify.

У большинства крупных автопроизводителей в списке есть как минимум одна модель, но несколько премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz, Porsche и Cadillac, отсутствуют.

Интересно, что в верхней части рейтинга — несколько моделей электромобилей. К ним относятся Kia Soul EV (#1), Chevrolet Bolt EUV (#3), Bolt EV (#8) и Volt (#11), Volkswagen ID.4 (#5) и Kia EV6 (#15).