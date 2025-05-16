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Tesla не готова к запуску сервиса роботакси

В прошлом месяце Илон Маск пообещал, что Tesla запустит сервис автономного такси в Остине (штат Техас) уже летом 2025 года.

Рендер роботакси Tesla / © Tesla

Однако, как сообщило издание The Information, компания Маска сильно отстает от графика и по состоянию на апрель даже не запустила испытания беспилотных электромобилей без водителя-испытателя.

Кроме того, департамент общественной безопасности Техаса не получил от Tesla плана действий на случай чрезвычайной ситуации.

Маск поставил очень многое на разработку службы такси по типу Waymo, которая позволит владельцам Tesla сдавать свои машины в аренду, чтобы заработать деньги. Но Waymo потребовалось десятилетие, чтобы составить подробные карты каждого города и позволить своему парку полностью автономных транспортных средств безопасно передвигаться по улицам. Ушли месяцы на то, чтобы за рулем сидел человек, обеспечивающий безопасность, прежде чем работа стала полностью беспилотной.

Обещание Маска запустить сервис в Остине уже в следующем месяце не сдвинет дело с мертвой точки, тем более что на первых порах служба беспилотных такси будет состоять всего из 10 электромобилей и ограничится несколькими частями техасского города.

Будет ли сервис роботакси компании Маска лучше, чем существующие функции помощи водителю Tesla, еще предстоит узнать.

Эксперты уже выразили обеспокоенность по поводу безопасности в связи с решением Tesla полагаться исключительно на камеры, в отличие от конкурентов, таких как Waymo, которые используют радары и лидары.

Короче говоря, Маск продает мечту, которая, вероятно, осуществится лишь через много лет.