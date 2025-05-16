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Капсула, побывавшая в космосе, предоставит беспрецедентные данные для оборонных возможностей США

Компания Varda Space, которая специализируется на орбитальных исследованиях и экспериментах, сообщила об успешном возвращении на Землю своей капсулы W-3.

Капсула W-3, совершившая успешную посадку в Австралии / © Varda Space

Отправленная на орбиту 14 марта 2025 года капсула W-3, как и ее предшественница, связана с гиперзвуковыми исследованиями.

Внутри аппарата находился инерциальный измерительный блок, разработанный для ВВС США. Он собрал данные об ускорении и вращении W-3 при повторном входе капсулы в атмосферу нашей планеты на скорости, в 25 раз превышающей скорость звука.

Согласно заявлению Varda Space, капсула успешно приземлилась в Австралии. Ее измерительные инструменты предоставят важнейшие данные, необходимые для развития космических и оборонных возможностей следующего поколения.