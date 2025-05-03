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Amazon впервые показала, как выглядят спутники Project Kuiper

Первые спутники для широкополосной сети спутникового интернета Project Kuiper компании Amazon отправились в космос в начале этой недели. Но если вы смотрели официальную трансляцию миссии, то ее неожиданное отключение натолкнуло на мысль, будто речь шла о запуске секретных аппаратов.

Часть из 27 спутников Project Kuiper, запущенных на борту ракеты Atlas V компании ULA © / United Launch Alliance / Amazon

Однако 2 мая Amazon опубликовала в соцсетях новое видео, позволив любителям космоса и потенциальным клиентам Project Kuiper впервые увидеть настоящие спутники. В клипе показано, как аппараты отделяются от ракеты-носителя в черноте космоса.

© Project Kuiper / Amazon

С тех пор как Amazon представила Project Kuiper в 2019 году, должностные лица компании не показывали даже изображения макетов своих спутников. Однако новое видео достаточно четкое, можно разглядеть базовую конструкцию аппаратов.

Спутники Project Kuiper имеют трапециевидную форму. Со сложенными для запуска солнечными батареями они напоминают аппараты OneWeb и сильно отличаются от Starlink, которые имеют более плоскую конструкцию, позволяющую размещать их друг над другом внутри ракеты Falcon 9. SpaceX использует эту архитектуру с момента первого запуска Starlink в 2019 году.