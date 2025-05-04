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«Джеймс Уэбб» запечатлел галактики, существовавшие до появления Солнца
Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб» (JWST). Оно демонстрирует мощные возможности телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов.
На снимке запечатлено бесчисленное количество галактик всех возможных форм и видов. Так, можно увидеть галактики с тонкими спиральными рукавами и искривленными дисками, гладкие и практически лишенные видимых черт, и даже галактики, которые сливаются друг с другом, принимая весьма необычные формы.
Отдельно обратим внимание на группу галактик, светящихся бело-золотым светом и расположенных чуть ниже центра кадра. «Джеймс Уэбб» показал их такими, какими эти галактики были всего через 6,5 миллиарда лет после Большого взрыва, а Солнца вовсе не существовало.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
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Атмосферная пыль на Марсе значительно затрудняет использование лазерной связи между поверхностью и орбитой. Моделирование показало, что проходимость сигнала напрямую зависит от региона планеты, времени года и текущей концентрации пыли в атмосфере.
И Лю (Yi Liu) — концепт-дизайнер и цифровой художник из китайского города Далянь. В его работах сочетаются лаконичность формы и выразительная атмосфера, свойственная классической научной фантастике. Художник предпочитает графичный стиль, при этом уделяет большое внимание свету, композиции и настроению.
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Долгое время палеонтологи считали, что древние крупные наземные хищники никогда не населяли острова Карибского моря. По крайней мере, после исчезновения динозавров. Эта картина казалась логичной: изолированность от материка не позволяла таким хищникам туда перебраться. Но острые зубы, по форме характерные для крупных плотоядных, которые ученые находили в скалах и пещерах, заставили усомниться в этой гипотезе.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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