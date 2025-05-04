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«Джеймс Уэбб» запечатлел галактики, существовавшие до появления Солнца

Снимок телескопа «Джеймс Уэбб», демонстрирующий тысячи галактик / © ESA / Webb, NASA & CSA, G. Gozaliasl, A. Koekemoer, M. Franco, and the COSMOS-Web team

На снимке запечатлено бесчисленное количество галактик всех возможных форм и видов. Так, можно увидеть галактики с тонкими спиральными рукавами и искривленными дисками, гладкие и практически лишенные видимых черт, и даже галактики, которые сливаются друг с другом, принимая весьма необычные формы.

Яркая группа галактик, светящихся бело-золотым светом / © ESA / Webb, NASA & CSA, G. Gozaliasl, A. Koekemoer, M. Franco, and the COSMOS-Web team

Отдельно обратим внимание на группу галактик, светящихся бело-золотым светом и расположенных чуть ниже центра кадра. «Джеймс Уэбб» показал их такими, какими эти галактики были всего через 6,5 миллиарда лет после Большого взрыва, а Солнца вовсе не существовало.