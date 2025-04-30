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Новый рекорд: менее чем за сутки шесть ракет отправились в космос
Шесть различных ракет-носителей отправились на орбиту за головокружительный отрезок времени в 18 часов, что на две больше предыдущего рекорда по количеству запусков за 24 часа.
Все началось в Китае, где 28 апреля в 23:10 по московскому времени тяжелая ракета Long March 5B отправила партию спутников для мегасозвездия широкополосной связи Guowang на низкую околоземную орбиту с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Тридцать две минуты спустя с базы космических войск Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX, доставившая на низкую околоземную орбиту 27 интернет-аппаратов Starlink.
Затем, 29 апреля в 02:01 по московскому времени ракета Atlas V компании United Launch Alliance запустила первые 27 спутников для мегасозвездия широкополосной связи Project Kuiper компании Amazon со станции космических войск на мысе Канаверал во Флориде.
Примерно через 3,5 часа в небо отправилась новая ракета Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди NASA (Флорида), она вывела на орбиту 23 спутника Starlink.
В 12:15 по московскому времени ракета Vega-C компании Arianespace успешно вывела на низкую околоземную орбиту спутник Европейского космического агентства по мониторингу лесов Biomass. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это был четвертый полет Vega-C.
Затем, в 16:37 по московскому времени, ракета-носитель Alpha компании Firefly Aerospace влетела с площадки военно-воздушной базы Ванденберг с демонстратором спутниковых технологий Lockheed Martin на борту. Однако в момент разделения первой и второй ступеней Alpha случилась авария и полезная нагрузка была потеряна.
В итоге шесть орбитальных запусков примерно за 17,5 часов, пять из которых оказались успешными.
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