Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Эпоха цифрового здравоохранения: чат-бот предупредил девушку о раке

Жительница Великобритании Тринити Пейдж Дэвенпорт, общаясь с нейросетью ChatGPT, ради забавы загрузила фотографию своей ладони и попросила чат-бот погадать ей по руке. Ответ большой языковой модели удивил.

Тринити и родинка на ее ладони / © Trinity Page Davenport

Вместо того, чтобы заниматься хиромантией, ChatGPT настоятельно рекомендовал пользователю проверить родинку на ладони у дерматолога. Так как она напомнила акральную лентигинозную меланому — один из самых опасных и агрессивных типов рака кожи, который чаще всего развивается на ладонях, подошвах ступней и под ногтями.

Впервые девушка заметила родинку в 2020 году, вскоре после рождения сына. Она никогда не считала ее чем-то опасным.

Тринити записалась на прием к дерматологу. Хотя диагноз пока не поставлен, эта история стала широко известной в интернете.