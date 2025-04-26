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Зонд NASA запечатлел одинокую гору на Луне
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало новый снимок Пика Рюмкера — горы вулканического происхождения в северо-западной части видимой стороны Луны. Фото сделал аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).
Пик Рюмкера в северной части Океана Бурь возвышается на 1300 метров над окружающей поверхностью, занимая площадь около четырех тысяч квадратных километров. Гора обладает разнообразным рельефом — из куполов, хребтов и застывших лавовых потоков.
Запечатленные LRO купола, скорее всего, образовались из медленно извергающейся базальтовой магмы, которая создала на поверхности небольшие щитовые вулканы.
На сегодня вулканические купола бездействуют уже миллиарды лет.
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